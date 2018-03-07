這才是花卉大餐！ 不只繁花入菜 擺盤鮮花也能吃

2018年03月07日 10:26 中時 馮惠宜

開胃小品「唐寧柑橘花茶冷燻鮭魚」品嚐之前再替魚肉注入藍柑橘香甜酒，讓它散發出果味。(馮惠宜攝)

熱前菜「北極真鱈佐紅藜麥米番紅花醬汁」番紅花醬汁襯托出香煎真鱈的鮮甜，配上粒粒軟Q的紅藜麥讓美味加分。(馮惠宜攝)

1F旅覓酒吧花卉下午茶組合搭配茶或咖啡的櫻花紅豆蛋糕特意妝點上的水蜜桃香檳櫻花球凍，就像在枝頭綻放的櫻花，相當吸睛。（馮惠宜攝）

日月千禧開幕五周年慶特將於活動期間1F旅覓酒吧櫻花下午茶組合營收的一半捐與勵馨基金會。（馮惠宜攝）

為「2018台中世界花卉博覽會」暖身，台中日月千禧酒店邀請藝術家張佳綺，展出以花卉、草木主題的「花草凝寧」系列畫作，其餐廳也端出花漾餐點，24F極炙牛排館晚餐套餐擷取繁花精萃、烘托出高檔食材的美味，晚餐套餐從前菜到甜點，道道都有鮮花擺盤、入菜，一整套餐吃下來至少吃到20、30種鮮花，保證吃到心花怒放。

開胃小品「唐寧柑橘花茶冷燻鮭魚」以冷燻的手法令鮭魚擁有柑橘花茶的甜香；而前菜「法式香煎鴨肝佐舒肥路其鴨胸」鴨胸以低溫真空烹調，肉質細嫩不柴，配上融合南投埔里食用玫瑰、綜合莓果精華製成的酸甜醬汁、以及接骨木花酒漬蜜桃品嚐，更顯肥腴甘美。

湯品「阿根廷天使紅蝦澄清湯佐羅勒甜菊花」以法式高湯的典範澄清湯當作茶水沖泡苗栗甜菊以及阿根廷天使紅蝦、羅勒、風乾番茄等鮮蔬。原已清澈香醇的澄清湯滲入甜菊的花香更加的清雅，和紅蝦鮮嫩的肉質、奇鮮的海味更是格外契合。

熱前菜「北極真鱈佐紅藜麥米番紅花醬汁」以肉質紮實彈牙的大西洋鱈魚搭配番紅花紅藜麥燉飯。番紅花醬汁特殊的清香襯托出香煎真鱈的鮮甜，配上粒粒軟Q的紅藜麥，美味加分。

甜點「玫瑰慕斯凍」，一上桌繽紛美麗的花瓣立刻吸引住目光，細細品嚐，可以嚐到覆盆子玫瑰慕斯與酒釀無花果果乾、葡萄乾與蔓越莓果乾交織的花香果味，底層的巧克力沙布列餅乾香酥微甜，則替口感創造出驚喜。

此外，千禧酒店也在1F旅覓酒吧推出花卉下午茶組合，以櫻花紅豆蛋糕一份及咖啡一杯或茶一壺。櫻花紅豆蛋糕嚴選櫻花醬、鹽漬櫻花打造，以開心果沙布列餅皮為底，再費工的疊上紅豆慕斯、白巧克力奶醬、藍莓櫻花凍等微酸沁甜的夾層，表面還特意妝點上水蜜桃香檳櫻花球凍，相當吸晴。

(中時)