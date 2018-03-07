報好康》週日來動物園！用3張發票換1株樹苗

2018年03月07日 09:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓更多的樹在台灣成長茁壯，讓台灣生態更美好、空氣更清新！植樹節前夕，台北市立動物園特別邀請行政院農業委員會林務局羅東林管處，以及國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處，於3月11日（星期日）上午10：30~11：30，在台灣動物區入口處保育牆，共同辦理植樹節苗木發送及保育教育駐站等活動。

只要捐贈3張107年度的統一發票，就能兌換1株樹苗帶回家照養。（台北市立動物園提供）

種樹減碳愛地球！活動當天民眾只要捐贈3張107年度的統一發票，就能兌換1株樹苗帶回家照養。募得的愛心發票，將全數捐給宜蘭縣聯合勸募基金會等社福單位，幫助更多弱勢家庭改善生活品質，歡迎大家一起來善盡地球公民的義務和責任。

今年在植樹節前夕，台北市立動物園一共集結到500棵的樹苗要讓民眾兌換，包含由林務局羅東林管處提供的桂花與杜鵑各150棵，以及台灣大學農學院實驗林贊助了三角楓50棵、土肉桂100棵和毛柿50棵等。

台灣大學實驗林贊助毛柿、土肉桂及三角楓等樹苗供民眾兌換（圖為毛柿）。（台北市立動物園提供）

民眾只要於3月11日（星期日）上午10：30-11：30，到台灣動物區入口處保育牆，捐贈3張107年度的統一發票給宜蘭縣聯合勸募基金會等社福單位，就能兌換一棵樹苗帶回家。另外為了減少塑膠袋的使用，請大家記得攜帶環保袋來盛裝樹苗唷！當天還設置了好玩的愛護地球駐站活動，要和大家分享環境保護與動物保育的知識，同時了解樹木對人類的重要性。

林務局羅東林管處提供桂花樹苗150棵。（台北市立動物園提供）

城市中的樹木除了可降低市內溫度、美化都市景觀，也常成為野生動物們從郊山到都會來回遷徙旅程中暫停棲息的生態廊道。保有更多健康的樹林，野生動物及我們才能更自在的生活，但樹苗需要關懷與照顧。這次由羅東林管處與台灣大學農學院實驗林提供的樹苗，限量500棵，希望民眾用愛心和責任認養小樹苗；即便住家沒有足夠的空間種樹，也不妨多多關懷社區周遭的綠地或行道樹，一起來保護我們的生活環境。

3月11日（星期日）上午10點鐘，台北巿立動物園與國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處，將在台灣動物區入口處保育牆，簽訂動植物資源合作備忘錄，希望藉由專業交流，突顯動植物相互依存及人類與環境生息與共的重要性，並積極為動植物永續保種及保育的目標而努力。

(中時電子報)