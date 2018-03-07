要柯P好自為之！名嘴爆料：民進黨擬推超威人物參選

2018年03月07日 09:54 中時電子報 謝雅柔

今年台北市長選舉，民進黨是否繼續禮讓柯文哲參選或自提參選人，一直都是政壇關注焦點。然而，名嘴王時齊爆料，民進黨恐正在醞釀遊說一名非常威的人物參選，要柯文哲「好自為之」。

目前已有多位人士表態參選台北市長，繼民進黨立委姚文智、前副總統呂秀蓮之後，前台南縣長蘇煥智也將在3日宣布參選台北市長。然而，黨中央到目前為止，仍未決定是否再次禮讓柯文哲，呂秀蓮日前就曾表示，如果民進黨還是禮讓柯文哲，「黨會付出嚴重的代價」。

王時齊6日在政論節目「鄭．知道了」上表示，對民進黨來說，現在的政治現狀是，若禮讓柯文哲，基層非常不爽，傳統的民進黨支持者非常火大。但若提名公開跟柯文哲作戰，同樣有另外一群人不爽，她說這一群人的確三年多來，被柯文哲牢牢的養成他的鐵粉，「可能是年紀輕的、也可能是比較中間，她沒有強烈的政治色彩的」。王說民進黨必須選擇要惹怒哪群人，有沒有外溢效應會影響到市議員，她說對對民進黨來說，不管選擇哪群人都會傷到自己。

王時齊也提及，現在裡面的確有很多人在想方設法，有沒有可能排除掉禮讓或不禮讓這種只有兩種可能性的選項，也就是不提名但也不禮讓。讓支持者的選票可以流到另外一個方向。流到那個方向並不會讓支持者覺得很無奈，反而覺得還不錯還蠻有希望的，王說的確有人在推這樣的可能性。

主持人問及「有這種可能嗎？」王時齊說真的有人想出一招，這個東西還沒有成，可能還在努力的希望這個局可以成。她說她能講的就是，「如果這個局可以成，我會覺得第一非常威，第二，柯文哲可能要好自為之」。主持人問人選是誰、是男是女?王時齊則說「我不能講。我真的完全不能透露」。她說這個局的確是很多人期待可以成，但是因為不容易成，「所以的確需要一些...」。

王時齊表示，她知道有人在推這個，而前提是要讓傳統支持者以及年輕中間的都不會討厭。她強調，如果成了，會是台灣選舉史上一個的確非常創新的創意。主持人則推論，後來那個人不代表民進黨，民進黨也禮讓了柯文哲，可是那個人可以把整個反民進黨反柯文哲的票，甚至於非反柯文哲的票都吸過來，王時齊則回「你非常有慧根」。

(中時電子報)