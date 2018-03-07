美商調查：6成認2025非核目標大幅影響投資意願

2018年03月07日 10:04 中時 陳建瑜

台北市美國商會今公布「2018商業景氣調查」結果，超過5成美商對台灣今年經濟成長有信心，超過8成對其公司今年成長感到樂觀。不過，近半數仍認為勞基法缺乏彈性，8成4的公司對台灣電力是否充足也感到疑慮，值得注意的，近6成美商認為「2025非核家園」目標的實現「很大程度」影響在台擴大投資的意願。

根據調查結果，81.4％的公司高階經理人對今年其公司利潤成長有信心，79.4%對其公司未來三年成長有信心。對於台灣未來經濟成長，55.5%的公司高階經理人有信心，50.25%對未來三年有信心。另外，大多數公司贊同5+2創新產業及前瞻計畫可促進台灣經濟發展。

人力資源方面，62％美商對台人力資源感到滿意，有「值得信任」及「願意接受訓練」等特質，不過，缺乏「國際思維」、「創新能力」、「英語能力」等。其中，有受訪者指出，很多台灣具有國際思維的人才都因追求高薪及發展機會外流至國外，而國內人才都沒有展現足以應對國際人士的能力。

居住環境部分，「個人安全」、「衛福系統」、「交通運輸」仍是美商人士認為的優點，不過，「空氣品質」、「多元性及包容性」、「教育系統」等則成為缺點。

另外，美商關注領域，包含勞工政策、能源及法規。勞工政策部分，49.21％的美商仍認為《勞基法》的彈性不足，50.26％認為修法溝通不足。即使去年勞基法修法，89%的美商仍認為該法應排除專業人才的限制規範。

能源部分，84.46％的美商對電力充足與否感到疑慮，69.43％對電力穩定感到疑慮，67.87％對電力成本感到關心。值得注意的是，對於蔡政府提出的「2025非核家園」目標，59.07％的美商認為，該目標的實現「很大程度」影響對其在台擴大投資的意願。有高階經理人表達他們關切台灣是否有足夠的「誘因」及「支持作法」鼓勵私部門投資替代能源。

至於法規部分，58.2％美商不滿政府在制定法規時不重視企業需求。而美商也對目前美國的外交及貿易政策感到憂慮，認為不利於美國企業在亞太地區的發展，71.51％美商認為台美每年舉辦TIFA雙邊貿易對話非常重要。

(中時)