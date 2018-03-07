獨居父傳「愛你」簡訊後燒炭 兒驚覺報警仍未阻悲劇

2018年03月07日 10:11 中時 馬瑞君

「愛你！」台中市董姓男子日前接獲獨居父親傳簡訊，驚覺有異而報警，警方趕至救出燒炭自殺、已奄奄一息的董父，但送醫後仍不治。董男雖感到遺憾，對於當時警方積極協助，讓他有機會陪父親走完人生最後一程，表達感謝。

一名男子日前急急忙忙的闖進市警三分局正義派出所，他報稱其59歲父親，平日雖獨居仍保持聯繫，卻突然收到父親傳「愛你！」訊息，他驚覺有異，之後怎麼打電話都沒接完全失聯，深怕父親有意外，請警方給予協助。

警員游騰元試圖聯繫董父未果，依緊急協尋方式受理，查詢確認董父手機最後發話基地台位置，董男告知依父親發話定位所示應在最近購買的新家內，游員隨即陪同董男趕赴尋找。

抵達現場後，卻見大門深鎖且大聲呼叫無人應門，警方研判情況有異連忙破門而入，發現董父已奄奄一息倒臥在內，身邊還有未熄滅的炭火，警方立即滅火開窗，並通報119到場將人送醫急救，但送醫後搶救至翌日仍不治。

董男表示，父親與母親已離異多年，除了他之外，還有一個哥哥， 父母雖各自生活，平日仍有照應，但近來兩人時有口角，可能是因為這樣使父親情緒低落，才會衝動做了傻事。

董家人雖忙著處理董父的後事，還趕到派出所向警方致謝，董男的哥哥說，他知道消息後才緊急從台北趕回來，謝謝當時警方積極協助，才讓他有機會陪父親走完人生最後一程。

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(中時)