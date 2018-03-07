中市消防安檢涉不法 消防員1聲押2交保

2018年03月07日 10:38 中時 馬瑞君

為防範消防安全弊端，台中市消防局於2015年成立專責安檢單位，但消防局政風室卻查出第四大隊負責安檢業務的小組疑似有收賄、協助安檢放水等不法情事，主動移送廉政署偵辦。檢方6日將涉案人及證物帶回偵辦後，檢察官7日上午以蔡姓小隊長涉嫌重大、有串證之虞聲請羈押；諭令簡姓分隊長、王姓隊員各30萬元交保。

台中市消防局指出，2015年前，消防安全設備檢查以往由各消防分隊分散執行，常常造成市民抱怨檢查標準不一致之情形，同時也容易產生業主、消防專技人員及消防機關之間不當的關係。因而自2015年4月1日起進行防弊措施，成立專責檢查小組，將各消防分隊安檢權收回，將安檢權提升至各大隊專責辦理。

消防局強調，檢查小組成員均經過嚴格遴選機制，由熟悉消防檢查業務人員組成，並遴選無風紀顧慮的同仁執行，一旦執行期間有不當傳聞，也會立即調整業務。同時建立專責安全檢查小組成員進退場機制，希望進一步降低執行任務的風紀顧慮與誘因。

針對以往的弊端，消防局政風室也深入調查，發現第四大隊安檢業務傳出在2012至2013年間疑有異常狀況，發現部分隊員疑似在安檢時收受不正利益、協助放水讓安檢過關，因而主動移送檢調偵辦。

消防局長蕭煥章強調，全力配合廉政署與台中地檢署調查，目前已將交保2人、聲押1人調離非主管及內勤職務靜待司法調查，絕不護短，未來會持續落實防弊機制，並適時檢討。

(中時)