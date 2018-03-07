中市消防安檢涉不法 消防員1聲押2交保

友善列印
中時

為防範消防安全弊端，台中市消防局於2015年成立專責安檢單位，但消防局政風室卻查出第四大隊負責安檢業務的小組疑似有收賄、協助安檢放水等不法情事，主動移送廉政署偵辦。檢方6日將涉案人及證物帶回偵辦後，檢察官7日上午以蔡姓小隊長涉嫌重大、有串證之虞聲請羈押；諭令簡姓分隊長、王姓隊員各30萬元交保。

台中市消防局指出，2015年前，消防安全設備檢查以往由各消防分隊分散執行，常常造成市民抱怨檢查標準不一致之情形，同時也容易產生業主、消防專技人員及消防機關之間不當的關係。因而自2015年4月1日起進行防弊措施，成立專責檢查小組，將各消防分隊安檢權收回，將安檢權提升至各大隊專責辦理。

消防局強調，檢查小組成員均經過嚴格遴選機制，由熟悉消防檢查業務人員組成，並遴選無風紀顧慮的同仁執行，一旦執行期間有不當傳聞，也會立即調整業務。同時建立專責安全檢查小組成員進退場機制，希望進一步降低執行任務的風紀顧慮與誘因。

針對以往的弊端，消防局政風室也深入調查，發現第四大隊安檢業務傳出在2012至2013年間疑有異常狀況，發現部分隊員疑似在安檢時收受不正利益、協助放水讓安檢過關，因而主動移送檢調偵辦。

消防局長蕭煥章強調，全力配合廉政署與台中地檢署調查，目前已將交保2人、聲押1人調離非主管及內勤職務靜待司法調查，絕不護短，未來會持續落實防弊機制，並適時檢討。

(中時)

李婉鈺找張碩文襲警 北檢今首度… 影》就醫沒錢！「沒健保卡要兩千…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。