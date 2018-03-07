增軍費至5兆 陸官媒：堅持和平 不威脅鄰國

大陸首艘航母遼寧艦。（圖/中新社）

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中時電子報

據澎湃新聞網報導，大陸全國人大會議於前日（3/5）開幕，在最新的工作報告上，宣佈未來一年解放軍的軍費將增長8.1%，來到約1.1兆人民幣（約5.06兆台幣）的額度，此舉再次引起海外媒體的高度關注。對此，大陸官媒《人民日報》透過海外版發文表態，「中國始終堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，中國的發展，不會對任何國家構成威脅。中國對世界作出白紙黑字的鄭重承諾，一些人總是視而不見，只能說明自身心裏有鬼。」

《人民日報》認為，從絕對數字來看，中國的軍費增加幅度似乎很「嚇人」，但是如真的仔細研究，這種增加是正常且十分必要的。在改革開放的初期，為保證經濟增長，中國在相當長的一個歷史時期中，國防開支一直維持低水準。直到2006年之前，中國的軍費支出絕對值一直都小於日本，而日本曾是中國的數倍之多。類似的情況同樣出現在中韓、中法甚至中印的軍費對比上。

長期投入不足，使得裝備水準落後、人才流失等問題在很長時期內一直存在。時至今日，許多使用的主戰裝備仍相對落後，而裝備相對落後，必然會影響解放軍的戰術模式和訓練。中國軍隊只有在裝備水準上追趕世界其他主要國家，才能帶來戰術和教育訓練方式的改變，真正讓中國的軍力匹配上中國實際國情。

過去幾年，中國軍隊進行了重大改革，脫胎換骨。其中亮點之一就是成功裁軍30萬，這本身就說明中國不追求過分的軍事力量。但中國面臨的國際安全形勢依然嚴峻。人員的壓縮，絕不能以犧牲國家安全為代價。因此，對現有部隊進行體制調整和重新調防部署，對裝備研發採購、人員教育訓練、退役安置和福利待遇，與社會保險接軌等問題上的調整，同樣需要有足夠的財力支持。

反觀過去數年的美國，國防支出擴張，通常都超過國內生產總值（GDP）增長率的一倍。川普政府近期又擬議大幅度增加軍費，計畫投入約4,000億美元（11.67兆台幣）更新麾下的核武。中國的軍費開支，即便是在增長率較高的幾年裏，也沒有超過GDP增速多少。相較而言，中國的國防開支增長是與自己經濟發展節奏相協調的，並非是一些輿論渲染、或是大陸國家戰略突然有重大轉變的結果。

(中時電子報)

文章來源：人民日報海外版刊文：中國提高國防預算，不必大驚小怪

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