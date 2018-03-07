白色巨塔內歪風！8成女醫師、6成男醫師 曾遭性騷

2018年03月07日 10:48 中時 陳彥宇 、 姚志平

醫勞小組調查顯示，不分科女醫師與外科系女醫師最容易遭遇上級性騷擾。（陳彥宇翻攝）

遏止白色巨塔內歪風！醫師勞動改革小組今公布「醫師職場性別友善調查報告」，揭露有高達8成女醫師與6成男醫師曾遭職場性騷擾。台北市醫師職業工會理事郭伃婷更驚爆，有單位刻意投主治醫師所好，安排女醫學生至醫療團隊實習。醫勞小組今提出4大訴求，呼籲醫療機構應繼續推動並檢討職場性平教育，以及性騷防治策略。

醫勞小組自去年5月起，耗時將近1年完成近600位醫師量化問卷，並針對多名醫師進行質性訪談。根據醫勞小組調查，有80.1%女醫師與63.01%男醫師曾遭遇職場性騷擾，其中，僅有3.5%醫師曾使用申訴管道。

引發關注的是，被性騷擾的男醫師皆未曾使用過申訴管道。另方面，根據調查，不分科女醫師與外科系女醫師最容易遭遇上級性騷擾，比例分別為67.50%、59.09%。

對於白色巨塔內性騷擾事件頻頻發生，醫勞小組歸納出三項原因，包括醫師長工時，助長性騷掃歪風；特定職級、特定科別，易遭上級或雇主騷擾；申訴管道難用。

醫勞小組執委魏若庭指出，衛福部去年公告每周工時不得超過80小時，但工時高過上限者仍不在少數，調查更顯示，每週工時高過80小時者，遭遇性騷擾、或目擊同事遭性騷者比例較高。

魏若庭也說，由於外科系、不分科住院醫師醫學養成中上下級的師徒關係、外科工作中獨有的刀房文化，都可能成為上級或雇主性騷擾下級的溫床，這些隱而不宣的白色巨塔秘密，已構成女性選定科別的障礙。

郭伃婷透露，曾在見實習教學過程中，親眼目睹男醫師伸手觸碰女醫學生大腿、臀部、手臂等，甚至有醫師假借教學之名直接熊抱女醫學生。年輕醫職級低，有的性騷者甚至是主任、院長等級，若申訴恐對未來職涯有影響。

至於其他未申訴原因，魏若庭表示，除了高達60%認為沒時間或心力處理，也包含42%擔心申訴過程私人資訊或是見過程度不保密、50%認為申訴也沒用、33%擔心醫院或上級不力處分及壓力，以及有12%不知道有申訴管道。

醫勞小組與北市醫師職業工會今共同提出4大訴求，呼籲醫療機構加強性騷擾申訴窗口與流程透明性，並考慮增設「線上通報」機制；仿照國外提供「匿名申訴機制」；增設「外部專家委員」提高運作透明度；正式工時過長與性騷擾間的緊密關聯，落實醫師工時規範。

(中時)