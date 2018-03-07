赴陸翻身年收破億 聲勢直逼林志玲的女神是她

張鈞甯和陳意涵、薛凱琪主演的《閨蜜2》近日上映。(圖／本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導
張鈞甯在《武媚娘傳奇》飾演心機徐慧，成功翻身。(圖／本報系資料照)

張鈞甯近年轉戰大陸發展，靠著《武媚娘傳奇》翻身，接連演出不少陸劇，人氣持續翻漲，據悉，她因對台灣市場灰心，才決定「孤注一擲」去大陸發展，成功闖出一片天，現年收入破億，聲勢緊逼林志玲。

張鈞甯出道以來，靠著獨特知性氣質，前景備受看好，尤其在《白色巨塔》、《痞子英雄》等精湛演出，讓人印象深刻，不過她近年把重心轉往大陸發展，傳出是因為對台灣市場失望，據《壹週刊》報導，2014年她和何潤東主演的電影《只要一分鐘》，票房卻僅賣出4百萬，加上她被爆對工作人員大小聲，讓她灰心決定放下台灣成就到大陸。

據悉，她把演藝生涯賭注押在《武媚娘傳奇》，在劇中她突破以往形象，演出心機極深的徐慧，成功讓她翻身，之後接連演出《少年四大名捕》、《軍師聯盟》等劇，都叫好叫座，連備受期待的《如懿傳》，也有她的身影，人氣水漲船高，去年就接下7支廣告代言，年收入破億，聲勢直逼林志玲。

而最近她和陳意涵、薛凱琪主演的《閨蜜2》剛上映，這是她繼《痞子英雄2：黎明升起》後，又有電影作品在台灣上映，三個女神拋開偶像包袱，上演有如女版「醉後大丈夫」瘋狂搞笑，令人相當期待。

(中時電子報)

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