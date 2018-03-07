民進黨「五力新世代」聯合登記台中議員初選

2018年03月07日 11:06 中時 陳世宗

「五力新世代、議會拼過半！」台中市不同選區的五位候選人所組成的「五力新世代」，7日共同著全套棒球裝前往民進黨台中市黨部辦理直轄市議員黨內初選登記；他們強調將以棒球運動衝勁來競選，期望新一棒登場打擊棒棒上壘得分，五席全上，力拼民進黨在議會能單獨過半，讓林佳龍執政更「五力」。

5位參選人長期都在助理幕僚小聯盟蹲點磨練10年，7日他們手持球棒、身穿棒球服，以「五力新世代」作為球隊名，選區號碼作為背號；5位分別是1號施志昌（甲安埔）、5號林義偉（潭雅神）、6號林祈烽（西屯區）、10號黃守達（中西區）以及13號林德宇（大里霧峰），5人奮力揮棒並喊出「五力新世代，議會拚過半；議會新一棒，五力紅不讓」。

林德宇等人表示，他們長期擔任幕僚和民代助理，對於台中市這幾年的進步大家是有目共睹，台中躍升為全台第二大城是最宜居城市，連國民黨籍的縣市長都率隊來觀摩考察，肯定林佳龍市長的用心與努力；卻因議會朝小野大，民進黨未單獨過半，連續兩年預算遭到惡意阻撓不審議，在重大建設在推動上也屢遭受國民黨議員的杯葛，嚴重影響台中市發展。

施志昌等人說，自從他們發表「五力新世代，市民新力量；有力新世代，議會拚過半」宣傳影片後，深獲基層民眾的熱烈迴響，跑行程遇到熱情的支持者主動招呼「終於換你們這群少年幕僚上場，五力有力，議會一定要拚過半！乎市長好做事情！」

五力新世代強調，黨內初選是採全民調方式進行，雖然中央黨部對於新人設有民調加權，但相對於現任者的資源優勢相比，知名度上仍舊落後不少。期盼透過五人聯合競選造勢，能夠發揮加乘作用，讓沒有背景和資源的年輕人，能在初選中過關，在大選中力拚民進黨議會過半，讓林佳龍市長更「五力」。

(中時)