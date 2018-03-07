讚！62歲婦人自然產子 創我國最高齡紀錄

2018年03月07日 10:58 中時 倪浩倫

年齡不是問題！在我國，34歲以上懷孕稱為高齡孕婦、35歲以上生產稱為高齡產婦，一名62歲吳女士，去年透過人工生殖順利懷孕，在上月底無預警破水之後、住進台北長庚醫院，僅花66分鐘就順利下一名男嬰，創下我國「自然產」的最高齡紀錄。

吳女士36年前生下大女兒後，此後就一直不孕，日前從職場退休後，夫妻考慮再替家裡添個新成員，去年透過試管的人工生殖方式，終於順利懷孕，但因屬於45歲以上的超高齡產婦，從診所轉至台北長庚。

收治該產婦的台北長庚婦產科系產科主任蕭勝文說，吳女士懷孕期間，一度有胎位不正、妊娠糖尿病和妊娠高血壓等狀況，加上期盼能自然產，產檢中，各相關團隊都相當戰戰兢兢，先生更是每次產檢都全程參與。

吳女士原先預計上月27日入院催生，卻提早4天無預警破水住院，當時正在台南的蕭勝文，聽到消息後，當下更直接跳上高鐵北上接生，從進入產程到生產完畢，僅花了66分鐘，就順利產下一名2930公克男嬰。擔任空姐的大女兒，當時因為工作關係而無法前來，但爸爸在產後用電話跟女兒報平安時，電話那頭也傳來激動的聲音，且弟弟還和她「同月同日生」。

目前世界上最高齡的孕婦，是一名72歲的印度婦人，我國最高齡孕婦則是62歲、經由剖腹產生下雙胞胎；選擇自然產的吳女士，則創下我國「自然產」的最高齡紀錄。

吳女士說，自己因為有信仰，加上信任醫療團隊，且自己總認為，要達成一個目標，就是往前走就對了，「我不妄自菲薄，不會自我設限『我就是高齡產婦』」；懷孕前，她固定都有運動習慣，產檢時，身體狀況也被評為「非常健康」，懷孕期間，她都會規律運動，且因為是採自然產的原因，出血量少，產後狀況也恢復迅速。

(中時)