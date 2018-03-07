綠若徵召天王選新北？吳秉叡：必須說服我

2018年03月07日 11:01 中時 鄭舲 、 姚志平

民進黨立委吳秉叡7日接受電台「蔻蔻早餐」節目專訪，談論參選新北市長之路及他和前行政院長蘇貞昌的互動。（姚志平攝）

新北市長選戰，民進黨要由誰出征還未定論，外界屢傳徵召前行政院長蘇貞昌、游錫堃等「天王級人物」參選。備戰新北市長選戰的民進黨立委吳秉叡今早接受廣播專訪時表示，徵召要有過程，如果黨內要他退，必須拿理論、數據說服他，「如果能說服我，我不一定要堅持到底。」但他強調，民調不是只看數據，還要看趨勢，要說服他退出要給理由。

被問及中生代民調衝不起來，黨中央有意徵召天王應戰，會不會造成心理挫折？吳秉叡說，詛咒環境困難沒意義，民調表現不好就是自己還不夠強，蘇貞昌也一直鼓勵他繼續加油，前面跑一年多民調升得不夠快，現在比較被看見就多努力，民調自然會上升。

對於跟蘇貞昌是師徒關係，若徵召蘇貞昌，兩人會不會有心結？吳秉叡表示，他每週都跟蘇貞昌見面開會，兩人之間沒有問題，「我的認知是我夠強黨中央當然會提名我。」

吳秉叡強調，徵召要有過程，不能憑一人喜好。他明白黨中央認為新北市一戰最重要，只准勝不准敗，有非贏不可的壓力，但要他退必須拿理論數據，告訴他什麼研判、什麼理由說服他，「今天如果真的說服我不會贏，我還硬要出來選，那是耽誤國家、耽誤新北市、耽誤民進黨。」吳秉叡也說，即使最後不是他，他也不會退黨。

主持人也問到，若要徵召蘇貞昌，蔡英文總統是否需要「三顧茅廬」？吳秉叡說，韓信投奔劉邦，劉邦也是要「登壇拜將」，如果黨主席真的認為新北市非勝不可，應該給這個候選人最大的加持。

(中時)