民進黨現任市議員邱素貞等六人聯合登記造勢

2018年03月07日 11:33 中時 陳世宗

「市民作主、打拼幸福！」民進黨台中市黨部受理市議員提名登記進入第3天，現任市議員陳淑華、翁美春、張芬郁、蕭隆澤、謝明源、邱素貞等6人，7日聯袂到市黨部完成提名登記；6人面對新人輩出挾排山倒海直撲而至，絲毫都不敢掉以輕心，力拼爭取連任。

市議員陳淑華表示，她們基於對民主價值的共同理念，及成為市長林佳龍穩定力量的共識，相揪辦理聯合登記。議員們志同道合沒有派系，心中只有人民。從擔任議員以來，認定政治要真實反應民眾心聲，一貫本著民主價值，全心全意為人民發聲，歷經4任議員從未改變。

擔任市議員已13年的翁美春說，從縣議員到市議員，堅持服務奉獻，一步一腳印，落實基層服務民眾，不分大小，做好民意代表的職責，懇請鄉親繼續支持連任；兄弟爬山、各自努力！

問鼎連任的張芬郁指出，投入政治領域多年，不變的初衷就是堅持反映民意。用心理解耐心傾聽。她認為，只有將選民當作家人般照顧，才不辜負地方的付託，也不違背自己「以民為本」的理念。

「愛．關懷」是她的競選主軸與政治承諾！邱素貞強調，多年來始終保持一貫熱心公義、關懷弱勢族群的婦女特質，走入基層、傾聽選民聲音，並以市民權益的守護者，自我期許、要求。

從最基層的村長、縣議員、鄕長、到現在市議員蕭隆澤說，感謝鄉親一路的鼓勵支持，用心來服務、深耕基層！秉持愛鄉愛土、愛台灣民主發展精神，盡心盡力為人民發聲！

擔任過3屆議員，2屆立委經驗最豐富的市議員謝明源強調，他是非常認真專業的民代，希望角逐再連任，繼續為北屯區的鄉親服務；民意至上，全力拼為民喉舌，爭取地方建設與選民福利。

(中時)