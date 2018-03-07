砸21億升級 美軍擬讓F／A-18「超級大黃蜂」延壽15年

2018年03月07日 11:08 中時電子報 李靖棠

據海軍科技網（Naval technology）報導，美軍近期向波音（Boeing）提出升級需求，砸下7,300萬美元（約21.3億台幣）的經費，擬將麾下的F/A-18「超級大黃蜂」戰機（Boeing F/A-18E/F Super Hornet）機隊全數升級且延壽。此次升級計畫，除了強化機上的資訊能力外，也將改進座艙系統並擴增外加油箱的容量，讓新版本的戰機能擴大其飛行距離。

Aircraft Carrier F/A-18 Super Hornets Takeoff

波音方面也表示，「為了讓戰力能延續，F/A-18「超級大黃蜂」戰機將延壽至9,000飛行小時，一旦完成升級，這批戰機能持續翱翔天際10至15年，2040年起開始投入服役。」

美國海軍航母主力艦載機F-18「超級大黃蜂」戰機。（圖/波音官網）

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是美軍在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。

但是，對美軍而言，此次升級F/A-18「超級大黃蜂」戰機，恐怕還有另一個考量：希望解決近幾年多次傳出的駕駛艙缺氧問題。包含F-35A戰機（F-35A Joint Strike Fighters）、T-45蒼鷹教練機（T-45 Goshawks），以及美軍專用的F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor）也都曾傳出駕駛艙缺氧的問題。

對此，美國軍方也感到相當棘手，由於戰機科技過於精密且複雜，任何一款出問題，要找出其癥結點，不僅是經費龐大、還需要不少時間，但為了飛行員值勤的安危，軍方現亦和航太總署（NASA）聯手，盡快想辦法解決這個隱憂。

(中時電子報)