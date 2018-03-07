《時來運轉》單場暨場中投注 NBA西區龍頭爭霸

火箭隊哈登出手投籃。(美聯社)

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中時電子報

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(3月7日~3月13日)

今天(3/7)晚間八點在澳門舉行的亞足聯，由輔大航源代表參賽對戰澳門，台灣運彩提供單場及場中投注；明日(3/8)在台灣舉辦的2018安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，台灣運彩將提供冠軍預測。

1.「撞球」：提供冠軍投注。

本週四將在台灣舉辦的「2018安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽」，台灣選手柳信美、陳佳樺、周婕妤、魏子茜等將迎戰各國好手，台灣運彩將提供冠軍投注，共同為這美麗賽事加油打氣。

2.「美國職籃」：提供6場單場或場中投注。

西區冠軍休士頓火箭本週將作客實力堅強的奧克拉荷馬雷霆以及多倫多暴龍。面對緊追在後的金州勇士，火箭為保住龍頭地位則是步步為營，兩場都有不能輸的壓力，提供單場及場中投注共同關心西區龍頭保衛戰。

3.「歐聯籃球」：提供2場單場投注。

本週精選2場賽事，經過上週對戰排名又有所變動。3/9(五)由排名第5的皇家馬德里在主場迎戰排名第7的帕納西納科斯;以及3/10(六)戰績第3的費內巴切對上第4考納斯綠林。兩個對戰組合都是排名前面的隊伍且實力接近的球隊，精彩對戰誰能獲勝？台灣運彩提供單場投注一同關注。

4.「足球」：提供34場單場或場中投注。

本週末(3/10)夜至週一(3/12)凌晨，共有16場足球比賽提供單場或場中投注，其中包括3場日甲、3場英超、2場西甲和1場美國職業足球大聯盟為單場及場中投注。

週末夜黃金時間，英超第二循環的「雙紅會」在老特拉福上演，「紅魔」曼聯與「紅軍」利物浦本季首循環踢成0：0平手，已經是連續4場交鋒都不分勝負，本場比賽將關係到兩隊是否還保有向曼城挑戰英超冠軍的最後希望。

‧「亞足聯盃」：提供1場單場及場中投注。

台灣今年由輔大航源代表參加亞洲足聯盃，3/7(三)將首度登場，客場對戰澳門本菲卡，本場比賽將提供開場中投注，敬請消費者密切留意最新公告。

‧「亞冠足球」：提供4場單場及場中投注。

將連續兩週進行小組第3和第4輪賽事，精選4場東亞區小組賽加開單場及場中投注，3/6(二)有E組榜首的南韓全北現代汽車，主場迎戰小組排名第2的中國天津權健；同樣3/6(二)晚間則是中韓對決，G組第3的廣州恆大淘寶，作客挑戰排名第2的濟州聯。

3/7(三)由H組墊底的澳洲雪梨主場尋求首勝，對手是1勝1和排在榜首的日本鹿島鹿角；同日傍晚則是本輪第3場的中韓較量，H組暫居第3的上海綠地申花，作客強碰小組次名的水原三星藍翼。

‧「歐冠足球」：提供2場單場投注。

本週將進行16強賽事第2回合，3/8(四)將由義甲尤文圖斯作客再戰英超托特納姆熱刺，雙方首回合戰成2：2平手，熱刺取得兩個客場進球，回主場有很好機會將去年的亞軍淘汰出局；另一支英超豪門曼城也在同一時間出賽，主場對戰瑞士巴塞爾，曼城首回合作客大勝4：0，晉級8強幾無懸念。

‧「歐聯足球」：提供8場單場投注。

3月9日歐足聯歐洲聯賽16強也展開首回合角逐，8場賽事全部開放單場投注，兩支冠軍熱門英超兵工廠和義甲AC米蘭在16強即提前碰頭，是8場比賽中最受注目的一場大戰。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)

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