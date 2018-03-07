婦人屢中健保詐騙老梗 警「衛生紙換真鈔」逮車手

警方以衛生紙假冒真鈔。（陳俊雄翻攝）

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警方成功逮獲陳姓車手。(陳俊雄翻攝)

宋姓婦人遭詐騙集團以健保卡遭盜用、檢察官必須調查及監管帳戶財產為由，從2月起要求三峽宋婦分6次交付共約4百多萬元現金後，食髓知味要求宋婦再交90萬元，警方獲報以衛生紙偽裝成現鈔，成功逮獲陳姓車手，訊後依詐欺罪嫌送辦並深入追查幕後犯罪集團。

宋姓婦人向警方報案表示，從今年的2月7日起，她接到了地檢署檢察官來電表示，因為健保卡遭到盜用必須要將帳戶及存款交給檢察官監管，並分6次取得了約4百多萬元，由於「檢察官」要求她交出最後的90萬元老本，宋婦擔心往後生活無著，於是向三峽警方請求協助。

三峽分局三峽所獲報立刻派員前往了解，在得知詐騙集團與宋姓婦人第7次約定交付現金，立即派員前往約定處所埋伏，並以衛生紙假冒為90萬元現金，經宋婦與三峽所員警配合於現場附近埋伏，果然在三峽區國光街發現前來取款的22歲陳姓車手現身。

宋婦交付以衛生紙假裝的90萬元紙袋後，埋伏員警立馬現身逮人，陳姓車手眼見事跡敗露拔腿狂奔，但員警不到一個街口即埋伏逮到車手，並起出詐騙手機一支、假裝新台幣90萬元紙袋一個。陳姓車手落網後坦承犯行不諱，全案依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

三峽警分局呼籲，若接獲健保局、電信局、警察局、地檢署等公務機關來電，切勿依照指示交付現金或個人金融提款卡片，若有疑問，可撥打110或165反詐騙專線洽詢求證。

(中時)

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