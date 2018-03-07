蟲蟲危機！露營享受赤腳接地氣5歲童慘遭鉤蟲入侵

彰基醫師王士忠指S形物體，為王小弟大腸與小腸連接處，長約1公分左右的鉤蟲成蟲之一。（吳敏菁攝）

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王士忠醫師提醒家長們，親近大自然固然美好，建議避免赤腳接觸泥土，以免遭受寄生蟲害。（彰基兒童醫院 ／ 資料照片）
鉤蟲於腸道。（吳敏菁翻攝）

彰化縣福興鄉5歲王小弟，手腳瘀青，就醫抽血檢查後，發現嗜酸性白血球偏高，轉診至彰化基督教兒童醫院兒童血液腫瘤科就診，經抽血、糞便、骨髓和大腸鏡檢查後，發現王小弟腸道內有鉤蟲寄生蟲，造成貧血，經確診並投藥治療，恢復正常。

近來小孩被鉤蟲寄生少見了，王小弟家庭並非務農，父母卻親崇尚自然，除了讓孩子在附近農田裡赤腳玩耍，還常常帶他跟哥哥一起到野外露營，享受赤腳踩地接地氣的感受，竟被寄生。

彰化基督教兒童醫院血液腫瘤科主任王士忠醫師，為王小弟安排多項檢查，並無任何腸胃症狀，骨髓檢查也沒有異常，卻貧血。最後經大腸鏡檢查，在大腸與小腸連接處，零星發現許多隻1公分左右鉤蟲成蟲，取出蟲體確認蟲種後進行投藥；服用藥物3天藥物後，經血液及糞便檢查與2個月的追蹤，確認完全恢復正常。

王士忠指出，鉤蟲幼蟲孵化，喜群聚1至2公分表淺的潮濕、疏鬆泥土，若赤腳接觸，幼蟲可能從皮膚進入人體，然後沿著靜脈、肺、咽喉，經吞嚥進入小腸，吸附在小腸壁上吸收養分，並長成成蟲、甚至再次產卵，從感染到成蟲、交配後又產卵，大約需要2個月時間。

過去農田使用水肥，鉤蟲問題較常見，後來使用化肥後，鉤蟲越來越少見，如今社會風氣又開始鼓勵親近大自然，赤腳帶來寄生蟲的危害隨之增加。幼童如罹患寄生蟲疾病，會不明肚痛、臉色不好、手腳瘀青等症狀，未加治療會有缺鐵性貧血、血便，嚴重者可能會影響孩子的心智及身心發展。

王士忠提醒家長們，親近大自然固然美好，但要避免赤腳接觸泥土，免遭受寄生蟲害。

(中時)

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