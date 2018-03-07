鐵道小學堂 大同國小探索南台南車站之美

2018年03月07日 11:22 中時 曹婷婷

透過共同關注社區老車站再生議題，培養孩子公民意識與社會參與能力，厚植社區意識、關懷心及發揮行動力。（曹婷婷攝）

緊鄰鐵道的學校，會為孩子帶來什麼新鮮學習？台南市東區大同國小近期在圖書館舉辦「大同鐵道小學堂-南台南車站特輯」展覽，孩子們將一路走來參與「老車站夢想改造家」數位美感課程點點滴滴，運用平板APP及設計成創意車站小報，孩子們希望透過自己創作的力量，讓車站重啟社會關注，一同為社區老車站開啟新生的契機。

「大同鐵道小學堂-南台南車站特輯」展覽內容包含發現車站之美、車站創意彩繪、短文童詩創作、鐵道達人秀、車站遊戲製作等。孩子們並到全校各個班級派報，邀請全校師生一同到圖書館觀展，透過成果發表宣傳，讓全校師生能一同感受南台南車站的美。

指導老師洪惠月說，課程從一篇媒體報導出發，教學團隊發現這座擁有75年歷史的日式建築物目前正荒廢閒置，等待有心人認養，於是團隊老師共同設計課程，透過共同關注社區老車站再生議題，培養孩子公民意識與社會參與能力，厚植社區意識、關懷心及發揮行動力，未來將共同擬定老車站再造計畫，提供文化局未來車站規畫建議。

「老車站夢想改造家」課程方案以「跨領域教學設計」為主軸，推動學用合一，更獲選「教育部中小學數位學習深耕計畫」，透過主題跨域課程，發展學生前瞻科技應用能力，培養學生多元學習、學科橫向整合、科技應用、高層次思考及實作能力。課程以車站為展場，透過學童創作力量，讓車站重新獲得社會關注。

在團隊老師指導下，以結合科技的「數位美感教育」為核心，透過數位學習的方式來探索及展現車站之美，這樣的美感教育與科技結合，可以看到孩子創作有更多元精彩的呈現，課程還邀請知名設計師-三明治工創辦人之一的謝若琳參與課程執行，由設計師帶著孩子用不一樣的角度，發掘車站不同面向，讓小朋友自由創作，引導孩子發覺生活中的「美感」，並用科技創作出屬於自己的車站故事。

(中時)