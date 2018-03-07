鐵道小學堂 大同國小探索南台南車站之美

台南市東區大同國小近期在圖書館舉辦「大同鐵道小學堂-南台南車站特輯」展覽。（曹婷婷攝）

友善列印
中時
透過共同關注社區老車站再生議題，培養孩子公民意識與社會參與能力，厚植社區意識、關懷心及發揮行動力。（曹婷婷攝）

緊鄰鐵道的學校，會為孩子帶來什麼新鮮學習？台南市東區大同國小近期在圖書館舉辦「大同鐵道小學堂-南台南車站特輯」展覽，孩子們將一路走來參與「老車站夢想改造家」數位美感課程點點滴滴，運用平板APP及設計成創意車站小報，孩子們希望透過自己創作的力量，讓車站重啟社會關注，一同為社區老車站開啟新生的契機。

「大同鐵道小學堂-南台南車站特輯」展覽內容包含發現車站之美、車站創意彩繪、短文童詩創作、鐵道達人秀、車站遊戲製作等。孩子們並到全校各個班級派報，邀請全校師生一同到圖書館觀展，透過成果發表宣傳，讓全校師生能一同感受南台南車站的美。

指導老師洪惠月說，課程從一篇媒體報導出發，教學團隊發現這座擁有75年歷史的日式建築物目前正荒廢閒置，等待有心人認養，於是團隊老師共同設計課程，透過共同關注社區老車站再生議題，培養孩子公民意識與社會參與能力，厚植社區意識、關懷心及發揮行動力，未來將共同擬定老車站再造計畫，提供文化局未來車站規畫建議。

「老車站夢想改造家」課程方案以「跨領域教學設計」為主軸，推動學用合一，更獲選「教育部中小學數位學習深耕計畫」，透過主題跨域課程，發展學生前瞻科技應用能力，培養學生多元學習、學科橫向整合、科技應用、高層次思考及實作能力。課程以車站為展場，透過學童創作力量，讓車站重新獲得社會關注。

在團隊老師指導下，以結合科技的「數位美感教育」為核心，透過數位學習的方式來探索及展現車站之美，這樣的美感教育與科技結合，可以看到孩子創作有更多元精彩的呈現，課程還邀請知名設計師-三明治工創辦人之一的謝若琳參與課程執行，由設計師帶著孩子用不一樣的角度，發掘車站不同面向，讓小朋友自由創作，引導孩子發覺生活中的「美感」，並用科技創作出屬於自己的車站故事。

(中時)

小確幸！雙北29條轉型幹線公車 … 影》胡椒粉添砒霜無罪！高分檢再…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。