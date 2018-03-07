新身分證取消配偶欄、照片變黑白？內政部回應了

2018年03月07日 11:31 中時 張理國

內政部長葉俊榮去年10月在立法院承諾，一年內將推出晶片身分證計畫。據了解，內政部草擬的「晶片國民身分證計畫草案」已近完成，將在內政部長葉俊榮過目後，交由政務委員羅秉成審查，依照時程推估，最快五月將草案送交行政院。

現行第六代國民身分證已經超過十年沒換，第七代晶片身分證又因結合健保卡爭議，延後定案時程，內政部目前規劃結合自然人憑證及身分證「二合一」，並隱藏父母、性別等欄位，存入晶片，但現行12個欄位，究竟併入晶片後要保留幾個欄位，目前尚未定案。

戶政司長張琬宜表示，戶政司原提晶片身分證顯性欄位有「身分證字號」、「性別」、「姓名」、「出生日期」、「照片」等五欄，但最後定案版本仍在公開徵詢意見。

對於外傳身分證將取消「配偶欄」、「性別」、「父母姓名」，及照片可能變黑白等消息，內政部表示，實屬誤解。內政部將持續蒐集各界意見，並考量國人使用習慣、機關查驗便利性、資訊安全、資訊自主、個資揭露較小等原則，持續審慎研議國民身分證事宜。

內政部近期舉辦「身分證明文件再設計」徵選活動，將在5月12日決審，知情人士表示，內政部不排除依徵選結果，進一步敲定第七代身分證外觀形式，再將草案送到行政院。

內政部目前上網公告的規劃內容，包括兼顧強化卡片防偽功能及網路身分識別為目標，規劃現行紙本國民身分證卡體汰換為塑膠卡，並僅整合自然人憑證，由民眾自主選擇是否開通自然人憑證功能，以單純化國民身分證功能。

(中時)