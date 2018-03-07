NBA》5大高中生選秀天才 詹姆斯與霍華是現役傳奇

詹姆斯是現役當年高中生投入NBA選秀的傳奇人物。(美聯社資料照)

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中時電子報

有鑑於NCAA的貪腐案，NBA總裁席爾佛有意重新開放優異高中球員投入選秀會。史上最有名5位高中生踏上NBA之路的球員當中目前只剩下騎士詹姆斯與黃蜂霍華兩位傳奇人物了。

賈奈特(左起)是高中生踏入NBA的先驅。(美聯社資料照)

開啟高中生打NBA的先驅就是狼王賈奈特，他在1995年以19歲之齡選秀會首輪第五順位加盟灰狼，短短幾年內就不斷改寫隊史紀錄，獲得「狼王」封號，2003-04球季拿下籃板王、例行賽MVP，更率領球隊闖進西區決賽，可惜始終沒能問鼎總冠軍。

繼賈奈特之後，布萊恩是第二位以高中畢業生進入NBA的球員。(美聯社資料照)

跟隨賈奈特腳步的就是1996年的布萊恩，2000年奪得生涯第一座總冠軍，2002年完成第一次三連霸，即便與歐尼爾拆夥，但他仍在2009與2010年強摘兩冠，率領湖人征戰沙場20年以5枚冠軍戒風光退休。

已進入籃球名人堂的麥格瑞迪，是當年第三位以高中生身分進入NBA的球員。(美聯社資料照)

麥格瑞迪在1997年以首輪第九順位進入暴龍，2002-04連奪兩季得分王，隨後轉戰火箭，最有名的戰役就在2004年12月9日主場迎戰馬刺隊的一場比賽中上演最後35秒連德13分的逆轉勝戲碼。可惜終其一生無緣總冠軍。

黃蜂中鋒霍華(右)是當年最後一位以高中畢業生進入NBA的球員。(美聯社資料照)

2003年黃金世代最有名的就是詹姆斯，他以選秀狀元身分加入騎士，雖然不斷創造奇蹟，但他在騎士的前7個球季都沒能奪得總冠軍，直到2010年遠走邁阿密，2012年與同梯次好友韋德聯手摘冠，2013年完成衛冕，2014回歸克里夫蘭，2016年再圓冠軍夢。

2004年魔術握有狀元籤，但並沒有選擇幫助球隊奪下NCAA冠軍的歐卡佛，而是鎖定當時只有19歲的霍華，而霍華也確實展露出絕佳天賦，並且博得「魔獸」美譽，可惜他的罰球命中率太差，2012年起分別轉戰湖人、火箭、老鷹與黃蜂，如今即便還能在禁區具有威脅性，但已逐漸淡出球迷眼線。

NBA前總裁史騰在2005年決定關閉高中生投入選秀會的決定，同時也斷絕了不少天才提前進入NBA之路，如今席爾佛有意重啟中斷十多年的這條荒路，成敗如何有待未來歷史驗證。

(中時電子報)

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