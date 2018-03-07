要性交才能驅趕色鬼！女高中遭真「色鬼」性侵3次

2018年03月07日 11:30 中時電子報 張國欽

一所高中夜間部女學生小美（化名），被同班的吳姓男同學誆稱「妳有鬼神附身，要跟他我性交才能驅趕，否則會不斷被色鬼糾纏」，小美誤信遭吳男性侵3次得逞，還被教唆是遭父親性侵，後來小美覺醒，寫下紙條向檢警表示，是遭到吳男教唆誣指被父親性侵，高等法院台南分院依對少年犯強制性交罪與教唆少年犯加重誣告罪，判吳男有期徒刑5年6月。

《三立》引述判決書指出，吳男明知小美是16歲以上未滿18歲，竟以對方身上附有鬼神為由，先行製造心理恐懼感，使對方擔心自身或家人將遭遇不測，再宣稱需與他性交以施行驅趕鬼神儀式，已形成心理強制狀態，足以壓制小美性自主自由意志，以此方式違反對方意願，強制性交3次得逞，且教唆小美誣告遭到父親性侵。

吳男在法院審理時，否認假藉鬼神名義對小美強制性交，並辯稱與小美是同班同學，交往成為男女朋友才發生性行為，不知道她有智能障礙，彼此間不會談到神明之事。但小美說：「平常談話的理解能力都沒問題，只是要講多次一點，他有要我當他女朋友，但我說不要，.他就說

我身上有卡到色鬼，要幫我把色鬼趕走。

法官認為吳男利用小美對他的信任及對神鬼恐懼之心理，違反自主意願，而強制性交3次，又教唆誣告遭父親性侵害，且犯後飾詞狡卸，否認犯行，因此依成年人故意對少年犯強制性交罪3罪、教唆少年犯加重誣告罪1罪，判應執行有期徒刑5年6月。

(中時電子報)