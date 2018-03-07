解讀「便便」的健康密碼！屎色偏黑可能是…

2018年03月07日 11:37 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

上完廁可別急著沖水，應觀察一下你的排泄物是否正常。(圖/達志影像)

你今天嗯嗯了嗎？上完廁所可別急著沖水，日本酵素營養醫學專家鶴見隆史表示，大便也有理想的型態！從次數、分量、顏色、形狀、氣味，就可判別腸道健不健康、免疫力夠不夠好。

根據華人健康網報導，鶴見隆史在《不生病的關鍵秘密：酵素》一書中指出，理想的排便型態是「每天1至3次，而且能夠順暢地排出。糞便顏色偏黃、約有1至2條香蕉的量、沒有臭味、會漂浮在水面」其中任何一個項目不相符，分別代表著不同的腸道問題。下列6大指標，可以看出你排出的是不是「好大便」？

1.未能天天排便或每天排便超過3次：便祕或腹瀉都代表腸道內環境不佳。

2.顏色偏黑：表示攝取過多的肉類或脂肪。

3.塊狀大便：腸道蠕動不佳或脂肪攝取不足。

4.大便非常臭：蛋白質攝取太多，是腸道內腐壞的徵兆。

5.大便沈入水中：過多蛋白質，恐導致腸道壞菌繁殖、腐壞。

6.腹部脹脹的：碳水化合物沒有完全消化，並有異常發酵。

另外，放屁的聲音和氣味，也是了解腸道內環境的重要線索，放屁出聲、沒臭味，表示腸道健康；無聲的臭屁，則代表食物在腸道內腐壞、發酵。鶴見隆史說，大部分的消化、吸收都是在腸道進行，因此大便可說是腸道環境和免疫力的監測器！排便順暢，體內老廢物質會被排出，腸道內環境變好，自然會有健康的身體和較高的免疫力。

想要維護腸道健康，並每天排出理想的大便，應攝取足夠的膳食纖維，包括非水溶性膳食纖維，例如：穀類、蔬菜和豆類，刺激腸道蠕動；以及水溶性膳食纖維，例如：水果、昆布、海藻、蒟蒻、芋頭、大麥等，讓吃進的食物能夠緩和地移動，有助於抑制飯後血糖值上升。

(中時電子報)