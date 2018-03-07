力特光電前董座賴大王被控內線交易 逆轉改判無罪

友善列印
中時

力特光電前董事長賴大王遭檢方起訴指控，在2006年知悉公司財務報表重編將產生鉅大虧損，在重大消息未公開前，賣出持股減少損失3046萬多元，一審將他判刑3年8月，但高院更四審認為無法證明賴男賣股時知道財報須重編，改判他無罪。檢不服可上訴。

同案被告、總經理室課長彭紹華被控因獲得賴大王的內線消息，提前拋售手中持有的力特光電股票，減少損失108萬多元，一審判他無罪、高院更四審駁回檢方上訴，彭紹華獲判無罪定讞。

賴大王在2005年12月擔任力特董事長、總經理並自行設立宏運投資期間，因金管會接獲檢舉力特有大量不良品藉試機而轉列遞延費用的情事，金管會於是指示證交所進行查核，證交所發函到力特了解存貨及不良品處理程序。

檢方指控，賴男因得知公司財報不符一般會計原則，如果重編財報將導致公司鉅大虧損，為了減少他所投資的宏運公司持有力特光電的股票，因股價下跌衍生損失，竟在重大消息公開前，指示彭紹華賣出持股，後來力特光電股票下跌，賴、彭事先賣股減少損失。

桃園地院將賴男判刑3年8月、彭判無罪，檢不服上訴，最高法院4度發回更審，高院更四審認為，檢方提出的證據無法證明賴、彭賣股票時，已獲悉或實際知悉證交所將要求財報重編的消息，因此逆轉將賴判處無罪，檢方對此不服可提上訴。

(中時)

北農休市菜價慘跌 新北議員認購2… 「香腸王」不滿女友提分手鐵棍擊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。