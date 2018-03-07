NBA》詹皇史上最強？美作家：喬丹6冠有水分

2018年03月07日 11:43 中時電子報 盧品青

「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)何時能超越「太上皇」喬丹(Michael Jordan)？美媒CBS Sports作家巴特金(Brad Botkin)表示這不是個問題，因為詹姆斯已經超越了喬丹。喬丹能夠吹噓的是6座總冠軍，但這是含有水分的。

巴特金指出，現在還認為喬丹勝過詹姆斯的球迷非常多，但不外乎只能拿出兩個理由，第一是舊愛最美，第二是喬丹有6冠。第一點不談也罷，第二點也是喬丹本人時常拿來說的，他的6冠就是牢牢壓過布萊恩(Kobe Bryant)和詹姆斯。

詹姆斯雖然寫下空前的連續7年爭冠紀錄，但他生涯只贏得3座總冠軍，輸掉5次決賽，這與喬丹的6次大戰全勝顯然還差一截。不過巴特金說，喬丹的6戰難度比不上詹姆斯，因為喬丹從未面對過當今這些超級強隊。

喬丹爭冠對手是烈士暮年的湖人，太陽則是巴克利(Charles Barkley)的一人軍隊，超音速與爵士的戰力也及不上詹姆斯所面對的馬刺隊。喬丹唯一的強敵只有1992年拓荒者，不過他們能比得上單季73勝的勇士隊？詹姆斯還是在1勝3負比數下逆轉這支73勝的軍團。

巴特金說在個人戰鬥力方面，詹姆斯很容易就能拿出超越喬丹的數據，除了得分之外，其實詹姆斯沒有任何一樣是輸給喬丹和布萊恩的。如果詹姆斯打從一開始就專注得分，他肯定也不會輸給這兩位前輩。

把喬丹大帝排在史上第2可能令人無法接受，不過巴特金表示，還是得有人站出來說真話：「詹姆斯是NBA歷來最偉大的球員。」

(中時電子報)