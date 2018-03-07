《全台最速報》外縣市優惠來了 貓纜單趟50元

外縣市優惠來了 貓纜單趟50元

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中時電子報
綜合報導

◎外縣市優惠來了 貓纜單趟50元

台北貓空纜車祭出銅板價優惠！為吸引外縣市民眾搭乘，3月13日起推出為期8周活動，全台各地民眾可在縣市專屬優惠期間，享有不限站數、每趟只要50元的優惠價，還能在纜車動物園站免費借用語音導覽器，每人來回一趟最多可省140元。

◎中市空品轉好 14空品測站為良好綠色旗

台中市脫離前幾天因大氣擴散條件差而空氣品質不佳的影響，7日上午空品良好，全市16個監測站有14站綠色旗，僅2站黃色旗，雖然天氣多雲時陰，但能見度佳。

◎運動防止失智 嘉市打造樂齡運動遊樂園

失智人口越來越多，身心運動是預防老化、延緩失智的良策，嘉義市打造樂齡運動遊樂園，7日舉行開工祈福儀式，市長涂醒哲祈求動工順利，另外，市衛生局推出「樂齡珠心算趣味學習班」課程，即日起受理報名。

◎客家山歌競賽 竹東千名好手大比拚

竹東客家山歌藝術節 「竹東天穿日台灣客家山歌比賽」7日上午熱情展開。竹東客家山歌賽從1965年開始從未間斷，今年邁入第54屆，今年超過1200人報名參加，要從7日至10日連唱4天，競爭激烈，想要奪得冠軍難度超高。

(中時電子報)

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