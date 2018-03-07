調味酒熱量高 綠委黃秀芳推修法標示

董氏基金會與立委黃秀芳（右二）7日舉行記者會，呼籲台灣酒類應比照國外標示成分、熱量、含糖量，讓消費者有知情權與選擇權。（姚志平攝）

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董氏基金會與立委黃秀芳7日舉行記者會，呼籲台灣酒類應比照國外標示成分、熱量、含糖量，讓消費者有知情權與選擇權。（姚志平攝）

市售調味酒品因為酒精濃度低，消費者往往誤以為熱量也低，喝起酒來毫不忌口。董氏基金會提醒，以酒精濃度估算調味酒熱量其實會低估，呼籲酒類標示應盡快明文規定成份、熱量、糖分，讓消費者有「知」的權力。

董氏基金會食品營養中心組長潘紀綸表示，調味酒因為添加果汁、糖漿等，難以評估熱量跟糖量。以市售的32款調味酒來講，一罐330ml的含糖量大概會有7顆方糖；從熱量來看一罐330ml的調味酒1約235大卡，佔了成人一日所需熱量一成。

潘紀綸指出，美國或日本很多調味酒罐上都有標示糖量、熱量資訊，台灣廠商引進後若要印製成中文貼於罐身，已經有現成資訊可引用，但市售的一百多款調味酒都沒有用中文標示，沒辦法讓消費者參考。

民進黨立委黃秀芳指出，消費者有知情權與選擇權，詳實標示也是業者對產品品質與銷售量負責任的態度，她將持續提案修正《菸酒管理法第32條條文修正草案》，比照食管法要求酒類標示內容物、食品添加物、熱量與糖含量等。

黃秀芳同時也要求台灣菸酒公司率先做起，在自家酒品上詳實標示內容物，或是在官方網站上面標示熱量跟糖分。對此，台酒啤酒事業部協理吳輝煌表示，菸酒公司一定配合立法，一定會朝這方向努力。

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(中時)

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