符合美國利益！美參議員贊同台維持「強大安定」軍隊

美國參議員范賀藍(右) 6 日在華府參院會晤負責800壯士國際事務的前國安局空軍退役上校郭克勇(左)承諾將向台灣政府表達其個人對台灣退伍軍人的關切。(江靜玲攝)

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美國聯邦參議員范賀藍（Chris Van Hollen Jr.)對台灣維持一個「強大且安定」的軍隊，合乎美國國家利益，表示贊同，並承諾將透過管道，向台灣政府表達其個人的關切，也希望台灣政府多與退伍軍人溝通，和平解決紛爭。

范賀藍6日在華府參院會晤負責800壯士國際事務的國安局空軍退役上校郭克勇。郭克勇向范賀藍說明目前台灣退伍軍人在立法院前，埋鍋造飯近400天的背景，並特別就即將在7月通過軍人退休俸的新法案，提出警告指出，其影響層面，除將造成兵員不足，戰力削減，士氣低落的國安危機，更將直接衝擊美國在亞太地區的利益，使美國第一島鏈戰略部署出現嚴重缺口。

郭克勇告訴范賀藍美台軍事合作逾半個世紀，包括3次台海軍事危機，都是靠著這些參與街頭抗議的退伍軍人，以及美國的軍事裝備支援，為台灣提供了有力的安全保障。如今執政的民進黨政府因政治考量，竟然毀約背信，否認他們以往為國付出，公然違背憲法，扼殺他們應得的退休薪俸，並對公務、教育、警消人員比照辦理，將台灣安定的四大支柱徹底摧毀，未來對國家安全及社會和諧，勢必產生巨大衝擊。

范賀藍回應表示，他向來關注台灣事務，也了解台灣退伍軍人目前與政府對峙的狀況；對繆德生因參與抗議活動，導致意外身亡事件更感到遺憾與震驚。

范賀藍贊同台灣維持「強大且安定」的軍隊，合乎美國國家利益，承諾將透過管道，向台灣政府表達其個人對台灣退伍軍人的關切。

郭克勇將在華府停留一周，拜會美國有關部門及智庫學者，為台灣退伍軍人權益展開遊說並尋求支持。

(中時)

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