「香腸王」不滿女友提分手鐵棍擊頭塞冰櫃 二審判8年

一中香腸王不滿女友提分手，持鐵棍擊頭塞冰櫃 二審判8年。（圖／翻攝網路）

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一中商圈知名小吃「香腸王」老闆沈聯旺，2015年間因不滿印尼籍謝姓女友提分手，持鐵棍重擊其頭部、再塞冰櫃，謝女受困近半小時才獲救。台中高分院駁回沈男上訴，維持一審依殺人未遂罪判8年徒刑。

另外，沈男被控於2005年迷昏同居人羅愛珍，再丟進彰化大排殺人案，目前由台中地院審理中。

判決書指出，沈男與謝女同居，還育有1子，不滿謝女提分手，2015年8月26日下午撞見謝女返回住處搬私人物品，強奪其汽車鑰匙與手機，謝女氣得離開；沈男於隔月5日，以歸還車鑰匙為由邀謝女回住處，但一碰面就發生激烈爭吵，沈男竟持鐵棍重擊謝女頭部，再將她關進大型冰櫃。

附近鄰居聽聞女子尖叫聲報警，警方趕至時，沈男一度拒絕開門。而在沈男與警方斡旋時，謝女趁隙爬出冰櫃，從後門逃出後昏倒在地，被救護車緊急送醫挽回性命。

沈男否認有殺人、私刑拘禁犯意，稱僅是用竹棍輕敲謝女額頭；警方趕至時，因為他們一直敲門讓他很緊張，找不到電動門遙控器，才會沒有立即開門，並非故意限制謝女的行動。

一審認為沈男只因感情問題，而重擊謝女頭部、將她關冰櫃，幸警消趕至才倖免於難；其手段兇殘、犯後狡辯卸責，依殺人未遂罪判8年徒刑。沈男不服再上訴，台中高分院駁回，維持原判。

另外，沈男被控於2005年間，與前任羅姓女友、謝女同時交往，為解決三角關係，讓羅女喝下羼有安眠藥的藥酒，再脫光她衣物，載到彰化大排水溝丟下案，也因謝女被關冰櫃案而曝光，現由台中地院審理中。

(中時)

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