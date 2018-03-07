36家台北米其林平價美食推薦 獲選關鍵原因是......

2018年03月07日 12:06 中時電子報 簡怡欣

「台北米其林指南」最新公布的「必比登推介」名單，在台引發台灣美食作家、網友多方熱議，掀起兩派論點，讓外界好奇各家餐廳獲選的關鍵原因。而米其林官方網站也公布這波入選名單的關鍵原因，曝光所有上榜餐廳的獲選亮點，吃貨們不妨看看米其林神祕客是如何點評吧！

2018台北米其林指南「必比登推介」的觀點角度：

▶「台灣菜」：

◎茂園

自1971年開業的茂園現由第2代掌舵，工作人員卻都是服務多年的老臣子。餐室占地兩層，適合不同大小宴席。友善的服務生會把客人帶到地下的小型海鮮檔前，細心介紹店內招牌菜及當日的精選海鮮，並因應宴席人數建議合適份量，好讓客人多嚐幾道菜。蒜泥鮮蚵和鹽冬瓜蒸時令魚等都是馳名菜式。

◎美麗餐廳

由店東母親開設的美麗餐廳開業逾20年，捧場客不少。精簡的餐單刻在收銀櫃檯後的竹牌子上，只見菜名不見價錢，因為店東夫婦會按食客人數調整份量。若有意多嚐幾道菜，記得於下單時說明。依古法秘方每天新鮮製作的燉湯是食客們一再光臨的原因之一，除此以外，粉肝白斬雞和依古方炮製的魯腸也值得一讚。

◎My 灶

裝潢以5、60十年代街景為藍本，在懷舊路燈的映照下，彷似走入時光隧道，回到半世紀前的台灣，在此品嚐古早味台菜煞是匹配。食物方面，選用的都是上等食材，餐廳標榜不過度調味，以呈現食材原味。菜單頗精簡，廚師會將每天精選寫於白板上。滷肉飯、炸軟絲九拼小二雞卷和滷豬腳都值得一試。

◎我家小廚房

細小的餐室經常坐無虚席，掌廚的媽媽應記一功。她通曉湘、川、江浙和台灣菜，全因小時候家中僱有四川廚師，祖父曾娶過3任祖籍不同的妻子，她自己又嫁給江浙人丈夫，耳濡目染下練就了一身好廚藝。菜式每天更換，堅持只用野生海魚，香臭魚和酸辣魚都是特色菜。由於人手不多，需耐心等候。

◎雙月食品

名為雙月，取其雙雙對對、團圓圓滿之意，正好配合其出品的古早味藥膳。菜式均按店東媽媽的傳統配方烹調，並堅持使用上等食材，例如招牌雞湯，做法是先將湯熬好，再將每早新鮮運到的溫體仿土雞放入烹煮，以保持雞肉嫩滑；另一大熱之選何首烏燉雞，使用的中藥均直接從藥廠取得，確保質素上乘。雙月油飯通常很早售罄，不想失望而回便得早點前來。

以小籠包好吃與服務周到著名的「鼎泰豐」，只名列〈台北米其林指南〉中的「必比登推介」卻沒有摘星，不少網民為此打抱不平。(圖／本報資料照)

▶「滬菜」：

◎鼎泰豐 (信義路)

餐廳樓高4層，共設330個座位，提供餛飩、粽子及點心等滬式食品，由分別在1樓的點心廚房及四樓的料理廚房服務客人。餐廳內另有製作包括只限台灣供應的冷筍沙拉，以及全台只有101店和該店供應的泡菜。門外有售賣禮盒，產品種類由糕點到調味料均有，供客人將特有味道帶走品嚐。

◎好公道金雞園

店子前一盤盤的點心和蒸籠是其標記。占地2層的好公道裝潢簡單，一室樸實的木桌圓櫈，無阻食客興緻。開業逾40年來一直供應上海小菜點心，各式食品皆手工現做，酥餅選擇眾多，有棗泥、芋泥、豆沙蛋黃，甚至椒鹽等味道。琳琅滿目的食品中，記得嚐嚐其黃金18摺小籠包。

▶江浙菜：

◎點水樓 (松山)

小橋流水、木雕窗花、骨董藝品為餐廳添了古色古香的江南韻味。命名為點水樓，蓋因餐廳對自家茶水點心信心滿滿，事實上，除了江南美點水準上乘，其江浙名菜亦甚得饕客青睞，西湖醋魚、點水烤方等招牌菜多得不勝枚舉。廚師大量採用本地食材，並按季設計時令菜式。食客更可按宴席人數選擇大、中、小盤份量，甚為周到。

▶「點心」：

◎阜杭豆漿

這中式早餐店不設座位，食客需於店前的公用座位區用餐或外帶，可依然門庭若市，長長的人龍並不罕見。吸引食客到來的是其油條、燒餅和夾蛋等點心，招牌燒餅油條於店內以窯烤爐新鮮現做，是必選餐點，鹹豆漿也值得嚐嚐。店子只於中午前營業，欲一嚐其滋味便得早點前來。

◎杭州小籠湯包 (大安)

本經營燒烤店的黃氏兄弟廿多年前在店內巧遇一位上海師傅，因緣際會下與之結為朋友，並獲對方將湯包的做法傾囊相授，這店子於是應運而生。黃氏兄弟主張售賣不花巧、真材實料的小籠包，其包皮每天新鮮現擀，並以新鮮豬肉作餡。店舖採自助形式，價錢親民。傳統湯包是其招牌作，以南瓜汁做皮、芋泥作餡的南瓜糕也值得一試。

▶「京菜」：

◎北平陶然亭

經營半世紀、傳至第三代的陶然亭堅持製作傳統而富自家特色的烤鴨，採用來自宜蘭、重約3公斤的紅面蕃鴨，這鴨較櫻桃鴨多養100天，肉不帶腥。以專用炭爐及木炭燻烤，並切成皮、肉分開的36片，配以鮮擀餅皮享用。片皮鴨更設6種吃法，其一為溜黃菜，即以鴨油炒蛋，綿滑好吃。烤鴨以外，點心也是不俗。

◎宋廚菜館

很多人光臨宋廚，全為一嚐那以傳統炭爐烤製、皮脆肉嫩的烤鴨。鴨子皆由宜蘭養殖場運到，為確保品質，食客需於兩天前預訂，烤好的鴨將由店東端到客人面前並親自片皮。除了鴨子，東北菜亦遠近馳名，包括四季皆有供應的酸菜白肉鍋、鍋塌豆腐、綠豆拉皮和各款餅點等，大部分更設大、中、小份量，唯需預訂菜式頗多，建議訂位時查詢。

▶「粵菜」：

◎彭家園

規模不大的餐廳屬家族生意，紅地毯、水晶吊燈加上中式掛畫，是典型粵菜餐館格局，服務多年的店員令店子充溢親切感。來自香港的大廚兼店東紮根台灣30多年，致力為本地食客帶來不賣弄花巧的傳統廣東味道。他對烹調的時間拿捏準確，尤其擅長清蒸海鮮菜式，此外，芋泥酥鴨、瓊山豆腐和螃蟹粉絲煲也是推介之選。

◎醉楓園小館

掌廚的彭師傅一直遵從叔公配方烹調，雖然與彭家園的廚師師承同一人，大家的手法還是大相逕庭。他烹調的是粵菜，芋泥香酥鴨、瓊山豆腐尤其出色。冬季記得一試羊腩火鍋或魚頭火鍋，前者以澳洲草羊、甘蔗頭、老薑和南乳炮製；後者強調原汁原味，與坊間用沙茶醬的做法有別。服務員訓練有素，並記住客人喜好。假期前後特別繁忙，建議訂座。

▶「日本菜」：

◎濱松屋

嗜鰻魚者在此可飽嚐鰻魚的不同風味，單單招牌鰻魚飯就有3種吃法──可配以芝麻海苔、溫泉蛋或淋上高湯作茶漬飯。廚師每天從水槽中挑選活鰻直接宰殺處理，所選用的鰻魚皆在台灣養殖、專門出口到日本，其尺寸較小，故肉質幼嫩，且沒有常見的泥味。餐廳也供應坊間少見的香烤原味鰻魚。鮮鰻魚數量有限，建議預訂。

供應印度菜的「想想廚房」入列米其林「必比登推介」榜單，是唯一的印度菜餐廳。(本報系資料照)

▶「印度菜」：

◎想想廚房

簡樸的灰色牆壁和地板、線條俐落的木製桌椅，營造出輕鬆的空間，與一般印度餐廳大相逕庭。曾於10多個國家工作的廚師認為香料醬汁是菜式的關鍵，故摒棄現成產品，堅持親自調校，且每種食材都配搭不同配方，依靠的除了承傳自家裏的秘方，就是敏銳的味覺和嗅覺。不少食材自農場直送，甚至會自行種植香葉。晚間設個人最低消費。

▶「素菜」：

◎祥和蔬食

當素食廚師遇上了川菜廚師，便成就了全台首家四川風味的素菜餐廳。半露天的格局令餐室明亮寬敞，牆壁綴以來自尼泊爾、西藏等地的佛教壁畫，環境更添祥和。其招牌菜塔香脆腸赫赫有名，是一道以杏鮑菇作主料的功夫菜，其他特色菜還有清蒸臭豆腐、鹽酥杏鮑菇、宮保素雞丁等。所有菜式均不含蔥蒜。

▶「創新菜」：

◎一號糧倉

前身為於1944年建成的糧倉，承傳着「食」的概念，現在已活化成一所餐廳。烹調風格糅合日美特色，取材在地材料；招牌菜包括只於晚市供應的全隻烤製桂丁雞、牛小排麵及日式咖哩。用餐環境輕鬆宜人，不論單人前往還是呼朋引伴，均可細味其中故事及佳餚。欲品嚐招牌菜的話宜作預訂，以免撲空。

位在台北市昆明街的「牛店」精燉牛肉麵，人列米其林必比登推介榜單。(本報系資料照)

▶「麵食」：

◎永康牛肉麵

千萬不要在飢腸轆轆時光臨這牛肉麵店，因為餓著肚皮站在店外人龍中只會加倍難受。吸引眾人前來的是其川味牛肉麵，濃郁的湯底鹹辣帶勁，味道濃重。招牌紅燒牛肉麵選用半筋半肉的澳洲牛腱，熬煮超過4小時，肉味濃，軟嫩中帶嚼勁。另供應多種冷盤小吃，尤其推介滷水五香豆腐，豆腐孔吸滿滷汁，香濃的味道令人欲罷不能。

◎牛店精燉牛肉麵

選址於行人如鯽的西門町，這家牛肉麵店披上水泥地板、紅磚牆和木桌椅的工業風外表，加上穿戴整齊制服的服務生，東主銳意打造高檔牛肉麵店的目標相當清晰。招牌滿漢牛肉麵有著清甜鮮味的清燉湯頭，一碗包含牛腱、牛筋和牛肚3個部位，還附以一碟辣醬油，是以可同時嚐到兩種風味。若意猶未盡，不妨將真空包裝的牛肉麵帶回家。

◎劉山東牛肉麵

自1951年起，劉山東一直以其獨門食譜烹調牛肉麵。有別慣例，他們選用牛胸肉而非牛腱，取其肉味濃郁。清燉牛肉麵和紅燒牛肉麵同樣是招牌菜，前者使用台灣牛肉，後者則選取澳洲的。以牛骨熬製的湯頭做法講究，是以兩鍋濃度不同的牛骨湯底混合，再添上有中藥材成份的湯而成，以取得肉味和香氣的最佳平衡。

◎林東芳牛肉麵

在紅燒或清燉之間，牛肉麵尚有第3個選擇－－湯底以本地牛骨配以中藥材熬製，經20小時不停烹煮，成品清澈，濃而不膩，帶淡淡中藥材香氣，滋味只此一家。選用澳洲牛腱芯，進食時配以店家自製的牛油及辣油，更為惹味。以牛湯浸製的花乾不容錯過，謹記先喝一口純牛肉湯，方能完全體會其滋味。店家亦出售其自製牛油，可作煮食油使用。

◎廖家牛肉麵

在金華街屹立40多個寒暑後，店子因重建而於2013年遷至現址。其理念是令食客每一口都吃到精髓，為此每天開業前6小時便返店做準備。選用肉質偏瘦的台灣前牛腿肉，以30公斤牛油和牛骨熬製，因此味道濃郁。小菜亦不馬虎，如海帶為北海道入口，豆乾滷煮逾3小時。老闆娘愛與家人外遊，每年有3段日子關店不營業。

◎老山東牛肉家常麵店

於1949年開業，以其手功刀切麵條和牛肉湯俘虜了不少食客的胃。簡單的店面一覽無遺，製麵區和煮麵區就在入口旁邊，食客可以邊進食邊觀看廚師製麵和烹調的過程。除了馳名牛肉麵，同是自家製的水餃也不能錯過。一系列冷盤如豬頭肉晶凍等是不俗的佐餐之選。

◎建宏牛肉麵

只放有長桌子和凳子的簡樸裝潢絲毫不影響顧客的食慾，相反，不論早上或深夜，這24小時營業的牛肉麵店都能為飢腸轆轆的肚皮帶來慰藉。平易近人的價格和無限添加的湯底麵條都是其受歡迎原因，自家製的辣醬令牛肉麵平添更佳風味。這兒更供應牛肚、牛腸等牛雜，為其他牛肉麵店所罕見，值得一試。

◎清真中國牛肉麵食館

傲立超過60年，其清燉牛肉麵遠近馳名，牛肉取材本地，湯底清香而帶濃重牛骨香味，秘訣是湯底從不關火，年月將它變得濃而不膩。除牛肉麵，其現做的東北斤餅配炒牛肉絲也是招牌菜式。店東更出售自製牛肉乾，唯產量不多，若不致電預訂便得碰碰運氣。

▶「街頭小吃」：

◎阿男麻油雞

提供四季合宜的養生麻油雞，內用可以加湯。雞腿7時多便售罄，想吃便要早點抵達。

◎臭老闆 現蒸臭豆腐(南機場夜市)

臭豆腐無雞蛋成份，適合素食人士。配以店家自製醬料，風味獨特。

◎劉芋仔(寧夏夜市)

香酥芋丸外殼香脆、裏著細香的芋蓉；蛋黃芋餅加入蛋黃，鹹香惹味，食客絡繹不絕。

◎豬肝榮仔(寧夏夜市)

只賣豬肝湯和豬肚湯，湯底肉香味濃，豬肝熟度完美，豬肚軟腍入味，配以香辛薑絲，回味無窮。

◎陳董藥燉排骨(饒河夜市)

招牌排骨湯以大量豬肋骨和中藥材燉煮，清香醇喉，味道甘甜，喝罷身體立時變得暖和。

◎福州世祖胡椒餅(饒河夜市)

胡椒餅現做現賣，皮薄香脆，餡料肉汁淋漓且充滿辛香胡椒味。極受歡迎，常見人龍。

◎施老闆麻辣臭豆腐(饒河夜市)

捧場者眾，麻辣臭豆腐湯加嫩滑鴨血是必點之選，配以醃白菜的炸臭豆腐也叫人欲罷不能。

◎海友十全排骨(士林夜市)

開店逾四十年，其湯品以秘方燉製，每種使用15種以上中藥材，香醇味美且具保健功效。

◎梁記滷味(臨江街夜市)

位於夜市中段，小小長方櫃內滿載豆乾、雞內臟、海帶、鴨翼等廿多款滷味，門庭若市。

◎駱記小炒(臨江街夜市)

位置隱閉但值得造訪。小菜選擇不多，炒羊肉或牛肉火候掌控絕佳，炒蚋仔鮮味十足。

(中時電子報)