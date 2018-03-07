跨國大型商務組織將在台南舉辦國際人脈交流日

2018年03月07日 12:14 中時 洪榮志

全球擁有23萬名會員的跨國大型商務組織BNI（Business Network International），30日將在南紡購物中心雅悅會館國際廳，舉辦台南市第一屆INW（International Networking Week）國際人脈交流日。近日BNI在台南市舉行記者說明會，廣邀各大社團、公會、協會共同協辦，現場吸引超過20多家企業主共同與會。

BNI台南市執行董事廖英順表示，成立於美國的國際BNI，是全球互相引薦且務實有效的商務組織，2014年引進台南市，希望打造愛與信任的商務平台，3年來已超過150位會員加入，並創造3億元商機，成績斐然。

30日即將登場的國際人脈交流日（簡稱INW），對於BNI來說，是年度最重要的商務交流盛事之一，也是台南市首度舉辦的大型國際人脈交流活動，目的是為了讓在地的商務人士了解「人脈」與「信任」的重要性，以及透過良好人脈發展，產生源源不斷的商機交流。

廖英順還說，今年INW的主題是「改變的力量」，將邀請世界麵包冠軍師傅吳寶春與知名企管顧問嚴彩環發表專題演講，即日起也開放國內企業主及主管報名參加，也歡迎國內企業掛名協辦。此外，今年也邀請扶輪社、青商會、獅子會、同濟會等知名社團會長共同協辦，分享交流經商之道。

廖英順指出，BNI是Ivan Misner博士於1985年在美國成立，「付出者收獲（Givers Gain）」更是其組織核心精神，希望提倡造就利人利己的企業文化，目前該組織遍及全球5大洲73個國家，共有23萬名會員。

(中時)