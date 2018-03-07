NBA》哈登另類大三元 火箭擊敗雷霆奪16連勝

哈登與保羅聯手帶領火箭在客場擊敗雷霆，強勢摘下16連勝。(美聯社)

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中時電子報

已經超過1個多月未嘗敗績的火箭，今天遠征奧克拉荷馬，在哈登與保羅聯手攻下48分的帶領下，122比110輕鬆擊敗雷霆，奪得本季最長16連勝，同時也是客場9連勝。

塞爾提克曾在本季寫下16連勝最佳紀錄，火箭則在去年11月16日到12月18日創下14連勝，雖然接下來的18場比賽吞下9敗，但從1月28日起至今拿下16連勝，不但追平綠衫軍的單季最長連勝紀錄，更有機會在明天的「背靠背」與公鹿之戰創新猷。

火箭在這波4天客場3連戰當中首戰就碰到雷霆，雙方在去年耶誕大戰中火箭舊式在客場敗下陣來，此役雙方再次狹路相逢，火箭球員分外眼紅，每人上場後幾乎都殺紅眼，不僅先發五虎得分都上雙，就連替補的艾瑞克古登與巴哈穆鐵也分別貢獻14分、11分，以53.5%的團隊命中率，加上17顆三分冷箭打得雷霆球迷啞口無言。

火箭先發球員的投籃命中率都超過五成，哈登13投8中，23分、11助攻、10失誤，寫下另類「大三元」，外加5籃板、4抄截，保羅23分、4籃板、5助攻、3抄截，阿里查15分，卡培拉與塔克各10分。

雷霆的攻勢完全環繞在三位主力球員身上，韋斯布魯克32分、4籃板、7助攻，但也發生9失誤，第一節打得相當出色的安森尼，最終留下23分、4籃板，前7次出手只命中1球的保羅喬治，雖然後面9投6中，攻下17分、4籃板、5助攻、3抄截，但時不我予。

(中時電子報)

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