迷你版台灣燈會在朴子雙溪幼兒園 今晚6點開燈

朴子雙溪幼兒園師生為將台灣燈會搬回學校，從上學期末便開始籌備、討論、設計與製作相關燈區，將在今晚6點正式點燈。（張伊珊攝）

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一句「好想把台灣燈會搬回來學校喔！」，開啟了朴子雙溪國小附設幼兒園師生的絢麗旅程，比照台灣燈會模式，從設計討論、執行製作到展覽規畫等過程，樣樣都不假他人之手，7個燈區全由園內師生合力完成，迷你版台灣燈會，將於今(7)日晚間6點正式開燈。

幼教師蔡瑾靜表示，從上學期末開始有孩子發現，晚上的嘉義長庚醫院怎麼會亮燈，好像和平常不太一樣，而且附近的草皮也變成水泥地，她才發現原來孩子如此細微地觀察生活周遭的變化，再加上他們時常聽見「2018台灣燈會在嘉義」的宣傳，於是她們開始有了籌備迷你版台灣燈會的念頭。

趁著農曆年節，不少孩子跟著家長前去賞燈，開學後紛紛討論起這件事，甚至還拿廣告單到教室四處分享，蔡瑾靜也就順水推舟，請孩子提供燈會照片及相關介紹，接著全班投票表決展出內容，最後一共展出水上、城堡、動物、燈籠、帳篷、幸福及超神奇等，共7個燈區。

這7個燈區全交由孩子分組討論、繪製設計圖，並運用手邊素材進行製作而成，教師則擔任從旁輔導的角色。像是有孩子到故宮南院看完水舞光雕秀後，也想呈現水上燈區，於是向蔡瑾靜提議，可跟廚房阿姨借用大鐵鍋裝水，裡頭放些彩色石頭、寶特瓶蓋和LED燈等，這樣一來便把水上燈區縮小到校園內。

校長侯忠烈也全力支持，並致力打造安全環境，讓孩子的學習不僅是在教室內，更要走出戶外與日常生活連結；義工團長、同時是家長的林喬琪則認為可以參與孩子的成長，再辛苦也很值得。

(中時)

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