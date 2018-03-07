超高齡拚生子　醫：50歲後不太建議

2018年03月07日 12:23 中時 倪浩倫

台北長庚上月底，順利替一名62歲婦人接生，創下我國「自然產」最高齡紀錄，由於是自然產，出血量少、產後恢復迅速，產後當天就可下床走動；然而，醫師提醒，45歲以上已屬超高齡產婦，懷孕、生產所發生的風險和併發症會更高，像緊急剖腹產會高出1.77倍、重度子癲癇症高出2倍等，高齡者在有計畫懷孕前，務必先請醫療團隊進行評估。

女性一般生殖年齡約在20~45歲，主因是女性約在50歲左右會停經，事後若還想懷孕，在合法的情況下，得透過用試管方式懷孕，而卵子來源包括自己年輕時、取出凍的卵，或向其他女性借卵；但無論如何，超過35歲生產，便算是稱高齡產婦，超過45歲則為超高齡，

根據衛福部國健署建議，女性的黃金懷孕期為25~29歲，但根據台北長庚統計，過去28年來，我國產婦第一胎平均年齡從28歲，升至32.6歲，超過35歲生產的高齡產婦，比例更從11％飆至40％。

台北長庚婦產科系產科主任蕭勝文說，35歲以上的超齡產婦，由於胎兒染色體異常機率較高，包括子癲前症、妊娠糖尿病、前置胎盤等併發症風險，會增加1.5~2倍；而相較高齡產婦，超過45歲的超高齡產婦則更危險，緊急剖腹產風險高出1.77倍、重度子癲癇症高出2.03倍、前置胎盤2.17倍、早產機率也高出1.2倍。

上月底剛順利產子的62歲吳女士，儘管懷孕前身體相當健康，無任何慢性疾病，懷孕期間也有規律運動，仍在懷孕中得到妊娠糖尿病、妊娠高血壓等併發症，讓全體醫療團隊都相當戰戰兢兢，幸透過自然產，產後恢復又快又順利，除了有體力出席分享記者會，還有餘力全親餵母乳。

蕭勝文表示，考量到產婦的健康，不太會建議超過50多歲女性懷孕，高齡者若真有懷孕計畫，也務必要事先請專業醫療團隊進行評估。

(中時)