高市搜救犬馴養中心 樹立全國第一座搜救犬追思紀念碑

7日於高雄市消防局搜救犬馴養中心舉行揭碑儀式，由高市消防局局長陳虹龍等人共同進行揭碑儀式。(林雅惠攝)

友善列印
中時

高雄市政府消防局為感念搜救犬國內外英勇救人事蹟，於楠梓區搜救犬馴養中心樹立全國第一座搜救犬追思紀念碑，並於7日上午10時舉行揭碑儀式，由高市消防局局長陳虹龍主持，邀請日本RDTA協會理事長村瀨英博、賢持老師及民間捐贈單位合掌之鄉生命園區、至慧整合行銷公司、璽福園滿公司共同進行揭碑儀式，並提倡搜救犬安養及生命教育。

高市消防局成立全國第一座搜救犬馴養中心，迄今13年來，搜救犬前往國內外執行重大災害搶救，舉凡海地震災、八八風災、八一氣爆、花蓮創意旅行社遊覽車翻車事故及0206台南維冠大樓震災等等，搜救犬現身其中多有救人成功案例，第一代搜救犬卡兒、能搜、創造、金剛與斐相繼因年老或疾病去世，秉持著尊重生命以及感念犬隻辛勞，消防局發起建立追思碑計畫感動了合掌之鄉生命園區、至慧整合行銷股份有限公司、璽福圓滿有限公司，主動提出協助高市消防局為搜救犬先烈們設立犬隻追思碑計畫。

消防局局長陳虹龍表示，特搜犬隊成立迄今將滿13年即積極提升馴養技術，多次通過國際IRO搜救犬考試高級認證，並爭取國內外各搜救犬活動，每一位搜救犬與引犬員有如親人般之情感，然因生命週期邁入老年、疾病過世，消防局為秉持尊重生命感念犬隻辛勞設立紀念碑，緬懷搜救犬一生付出及貢獻，另感謝捐贈單位對於台灣搜救犬發展無私的貢獻及付出友。

(中時)

車禍賠慘了！女駕駛傻站路中央 … 文化報報》2018世界母語日在臺中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。