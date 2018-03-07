高市搜救犬馴養中心 樹立全國第一座搜救犬追思紀念碑

2018年03月07日 12:16 中時 林雅惠

高雄市政府消防局為感念搜救犬國內外英勇救人事蹟，於楠梓區搜救犬馴養中心樹立全國第一座搜救犬追思紀念碑，並於7日上午10時舉行揭碑儀式，由高市消防局局長陳虹龍主持，邀請日本RDTA協會理事長村瀨英博、賢持老師及民間捐贈單位合掌之鄉生命園區、至慧整合行銷公司、璽福園滿公司共同進行揭碑儀式，並提倡搜救犬安養及生命教育。

高市消防局成立全國第一座搜救犬馴養中心，迄今13年來，搜救犬前往國內外執行重大災害搶救，舉凡海地震災、八八風災、八一氣爆、花蓮創意旅行社遊覽車翻車事故及0206台南維冠大樓震災等等，搜救犬現身其中多有救人成功案例，第一代搜救犬卡兒、能搜、創造、金剛與斐相繼因年老或疾病去世，秉持著尊重生命以及感念犬隻辛勞，消防局發起建立追思碑計畫感動了合掌之鄉生命園區、至慧整合行銷股份有限公司、璽福圓滿有限公司，主動提出協助高市消防局為搜救犬先烈們設立犬隻追思碑計畫。

消防局局長陳虹龍表示，特搜犬隊成立迄今將滿13年即積極提升馴養技術，多次通過國際IRO搜救犬考試高級認證，並爭取國內外各搜救犬活動，每一位搜救犬與引犬員有如親人般之情感，然因生命週期邁入老年、疾病過世，消防局為秉持尊重生命感念犬隻辛勞設立紀念碑，緬懷搜救犬一生付出及貢獻，另感謝捐贈單位對於台灣搜救犬發展無私的貢獻及付出友。

(中時)