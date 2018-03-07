文化報報》2018世界母語日在臺中 不一樣的主題書展與行動故事劇

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中時電子報
文化報報編輯部

中市圖規劃「2018世界母語日在臺中」系列活動129場，在總館及各分館展出母語主題書展，今年書展特色為由淺入深的書單，搭配有聲書的播放，讓大小朋友享受母語閱讀的樂趣！同時也結合行動圖書車及故事媽媽巡迴車深入偏鄉，透過生動有趣的母語故事劇，提供偏鄉孩子閱讀養分。

今年的母語書展與往年不同，書單由淺入深，精選童謠、有聲書及繪本，如《逗陣來唱囡仔歌》、《阿媽阿公講予囡仔聽的台灣故事》皆適合親子聆聽、朗誦與閱讀，既學習母語也認識家鄉事，並搭配播放設備，讓書展不僅是用「看」的，更能進一步用聲音感受！另外，展出客家與原住民文化繪本《小桃妹》、《飛吧！彩虹毯》，增進讀者的閱讀視野，還有精采的母語散文、詩集與小說，邀讀者進入母語文學的花園。

3月18日至3月30日亦規劃了7場母語行動故事劇，走訪山海屯城偏鄉小學，表演《豆油找親戚》、《守護石虎花現后里》等主題故事，透過活潑生動的故事情境，搭配行動圖書車借閱服務，讓孩子發現閱讀的趣味。中彰賓士股份有限公司合作提供8人座故事媽媽巡迴車，載送圖書館故事媽媽到偏鄉社區與學校演出故事劇，共同充實偏鄉孩子的閱讀資源。

館方表示除主題書展與行動故事劇外，3月舉辦兩場母語講座，3日邀請台灣教會公報社方嵐亭社長分享「臺語文的起源」，17日邀請台中市台語文化協會王圓圓創會長分享「臺語酸甘甜」，透過講師精采的演講，增進對臺語文化的認識！更多活動訊息，請洽臺中市立圖書館官網查詢：https://goo.gl/qXTnQZ。

(中時電子報)

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