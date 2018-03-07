免驚「腳麻卡拍兆」！下肢外骨骼機器人是中風者福音

2018年03月07日 12:18 中時 陳志祥

「腳麻卡拍兆」不用煩惱！國內科技大廠與台大醫院合作，準備將「智慧型動力式下肢外骨骼機器人」運用在臨床試驗，主要針對中風患者「黃金治療期」的復建，輔助訓練走路、爬樓梯，最後順利走出醫院，找回一般人的生活品質。

「智慧型動力式下肢外骨骼機器人」是穿戴在人的腰部與雙腳，再運用行動感測器透過使用者髖關節與膝關節的動作變化，以人工智慧分析運算與判斷後，啟動伺服馬達與減速機，輸出精準的動力輔助，協助使用者完成動作，並配合使用步態行走。

由於國際上復健用的外骨骼機器人市場仍是萌芽期，開發成本很高、費用昂貴，造成難以普及化；與台大合作的科技大廠研發的「智慧動力式外骨骼」具有易操作、重量輕與成本低的優勢，具有很大的未來。

台大復健部主任陳文翔表示，這套系統的重量只有6.8公斤，可以當作復健訓練與日常輔具，將來的臨床試驗是挑選腳較沒力的中風病患，把握6個月至1年「黃金治療期」的復健，讓他們訓練走路，減少用人力拉開患者雙腳練習行走的麻煩。

「智慧型動力式外骨骼」還可以用在骨折行走不便、腳部疼痛、關節炎、肌少症與老人行動退化等患者，陳文翔指出，中風後的復健十分重要，有助於腦神經重組、關節活動力，如果最困難的中風者能夠方便使用，其他症狀就不是問題。

今（7）日出席簽約記者會的科技大廠高層表示，這套外骨骼機器人未來會有更廣泛運用，包括上肢動作、搬運行業、身體其他部分動作等，甚至修正走路姿勢，對於改善人們行動相當有幫助。

(中時)