賴清德問屏東蓋高鐵、迪士尼？網友神回應

面對立委質詢，行政院長賴清德昨回應：「所以不只高鐵要南延，還要再加一個迪士尼？」。（張鎧乙攝）

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中時電子報
／綜合報導
爭取高鐵延伸到屏東，民進黨立委莊瑞雄說，香港迪士尼在路線終點站，所有效益都跑出來。（本報系資料照）

民進黨屏東縣立委莊瑞雄昨在立院質詢，指高鐵南延到屏東不應只考量財務，並提到東京和香港迪士尼；行政院長賴清德回應：「所以不只高鐵要南延，還要再加一個迪士尼？」網友多表反感：「政客說些不專業的話，該解決不解決，汗顏。」但有人認真討論「先建左營到屏北的快速道路」，獲得不少讚。

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莊瑞雄說，東京、香港和上海迪士尼都蓋在高鐵終點站，結果效益都跑出來。賴清德笑稱，「所以不只高鐵要南延，(屏東)還要加一個迪士尼就對了。」交通部長賀陳旦接著說，「我們共同爭取(屏東)六塊厝，來做迪士尼啦」。賀陳旦事後稱「謝謝大家欣賞我們的幽默。」

對此，網友炮轟，「這問與答，有點像是菜市場談八卦，立委隨興問，行政官員即興答，沒有研究，沒有評估，更沒有計畫，隨便說說，雙方只在搶新聞賣點...但人民納的稅就養這些嘴砲？」有的反諷：「要真的噱海噱爆~請直接蓋賭場跟迪士尼，這樣保證當地飯店、觀光業直接起飛了！支撐高鐵綽綽有餘。」

不過，也有網友認真討論，「先建左營到屏北的快速道路，可解決客貨運問題，活絡整個區帶經濟，一併解決左營、仁武交通，紓緩中山高與國道十號，打通高屏任督二脈；到時高鐵就會延伸至屏東了。」

(中時電子報)

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