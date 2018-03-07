緊扼宮古海峽咽喉 日要加強部署沖繩飛彈部隊

2018年03月07日 12:23 中時電子報 楊幼蘭

近年來，日本不斷強化西南島嶼防禦能力。分析人士指出，東京是在「為美國做嫁衣」，是在進行新一輪軍事擴張，打算把沖繩變為「軍事要塞」。

《朝日新聞》日前報導，日本打算在沖繩本島部署地對艦飛彈部隊，以加強自衛隊在西南島嶼的防衛力。

《朝日新聞》說，日本國家安全保障局及防衛省等相關部門正就部隊的編制規模進行磋商，準備將相關計畫寫入年底即將改寫的「防衛計畫大綱」，以及「中期防衛力量整備計畫」中。

而目前日本考慮向沖繩本島部署的，是自衛隊最先進的12式地對艦飛彈部隊。這型飛彈全長5米，重約700公斤，射程達200公里，可沿設定的飛行路線繞山飛行，也能低空掠過海面，攻擊目標艦艇，是自衛隊88式反艦飛彈的後繼裝備。

先前日本政府已決定，在沖繩縣宮古島等地部署地對艦、地對空飛彈部隊。據日本《產經新聞》報導，宮古島距沖繩本島近300公里，僅在宮古島部署射程200公里的飛彈無法覆蓋整個宮古海峽，藉由在沖繩本島強化部署之後，可從宮古海峽兩岸實現夾擊封鎖。

新華社指出，近年來，日本不斷強化西南島嶼防禦能力。2017年3月，防衛省在日本最西端的與那國島上部署了沿岸雷達監視部隊，規模達160人，以監視飛機和艦船等。

此外，按照現有的陸上自衛隊編隊計畫，日本已決定在沖繩縣的宮古島，石垣島與鹿兒島縣的奄美大島分別部署地對艦飛彈部隊，以及地對空飛彈部隊，而3處飛彈部隊規模將達近2,000人。

日本還計畫今年3月底在長崎縣的自衛隊相浦駐地新設「水陸機動團」，這個被稱為日本版海軍陸戰隊的部隊規模為2個聯隊，總數為2,100人。據日本媒體報導，由於沖繩的美軍海軍陸戰隊打算在2020年後將9,000人遷至關島，日本水陸機動團的第3個聯隊可能會被配置在沖繩基地漢森營。

2016年1月，日本航空自衛隊那霸基地新編第9航空團，將原本20架F－15戰機的編隊擴充到40架，為軍民兩用的那霸機場擴充修建第二跑道。

除了擴大規模，日本還不斷提升軍備能力。據日本《琉球新報》報導，日本正在研發改良型12式地對艦飛彈，飛彈射程將達300公里，如今已進行到實驗階段，計劃在2023會計年度內完成。

此外，防衛省還打算把準航母「出雲」號直升機驅逐艦改造為正規航母，同時配備可短距離起降的F－35B隱形戰機。

(中時電子報)