亞太500人休退學 學生教部前泣訴：我們做錯什麼？

2018年03月07日 13:03 中時 林志成

「原校畢業要保障」、「強逼轉學要補償」，亞太創意技術學院105學年由怡盛集團入主後，以轉型為由關掉多數科系，當年造成休學、退學的學生高達496人，這群被學校放棄的學生今天到教育部前抗議，他們泣訴「我們做錯什麼」，要求得到公平待遇。

在高教工會帶領下，今天有20多個亞太創意技術學院的師生到教育部抗議，高教工會組織部主任林柏儀說，在農曆年前夕，由教育部技職司長楊玉惠主持的協調會上，亞太校方與董事會承諾「過年前全數償還亞太教師105學年欠薪」，如今1個月過去，這個承諾卻跳票。

林柏儀還說，怡盛集團入主亞太後，不斷的關掉科系，因此強逼學生轉學或轉系，105學年就造成496人休學退學（273人休學、223人退學）的慘烈局面，106學年第一學期結束，又再有數百人被迫離校，教育部卻沒有作為，讓人氣憤。

曾就讀亞太學院寵物美容學程的學生張致瑄說，兩年前高中畢業滿懷希望前往亞太讀書，深信畢業後一定可以考上執照，並在未來有一份美好的工作。但去年5月時，學校說要廢掉這個系，要他們轉學或轉系，她無處可轉，最後就輟學，目前在新竹的餐飲業工作。

「憑什麼，就因為一句要廢系，讓我兩年來所有付出的心血、時間、金錢都化為烏有？」張致瑄說，她是一個學費、交通費及住宿費都要自己負擔的窮學生，就讀的系被廢掉後，她過去投入都付諸流水，「我們做錯了什麼，為何得到這種對待」？

亞太兒童與家庭服務系學生則說，如今學校像空城，應有的教育環境都沒有，像學生餐廳是關閉的，學習教室上，並沒有開放實習空間教學，用學科方式代替術科學習空間，「我們的受教權完全被忽視」？

(中時)