警破美鷹會毒品分裝廠　赫見迷姦毒品「彩虹煙」

警方逮捕分裝工廠邱姓主嫌。（陳鴻偉翻攝）

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警方此次查獲的彩虹煙摻有FM2。（陳鴻偉翻攝）
新興毒品彩虹煙因這張假照片爆紅。（翻攝網路）
邱嫌的毒品包裝竟有奪魂居的角色造型。（陳鴻偉翻攝）

北市大安警分局前往永和美鷹會堂口，破獲該黑幫經營的毒品分裝工廠，查扣已準備銷往夜店、酒店的大麻、毒梅片、粉狀搖頭丸等，另有最近流行的「彩虹煙」，警方化驗發現，該堂口調製的彩虹煙，煙草裡除了搖頭丸、K他命外，竟還摻有FM2，訊後將邱姓主嫌在內的3人移送法辦。

大安警方獲報，美鷹會邱姓成員以永和為據點，分裝各式毒品再散貨至北市夜店，經循線追查，日前前往邱的工廠，當場查獲35公克大麻、384公克毒梅片、5大包粉狀搖頭丸，以及最近流行的新毒品「彩虹煙」，而為吸引年輕人，有的毒品外包裝上，竟還印有電影「奪魂鋸」上的拚圖殺人魔圖案。

警方指出，彩虹煙只是噱頭。就是將MDMA、K他命或一粒眠磨成粉再加入劣質香煙中，之前有照片宣稱吸了吐出來的煙有七彩煙霧，但後來發只是修圖，但目前已大為流行，此次查獲的彩虹煙竟還摻有FM2，吸了可能陷入昏迷。

邱嫌等3人警訊時，辯稱毒品只是自己吸食，對進貨來源也含糊其詞，警方偵訊後，已依毒品罪將眾人送辦，另擴大追查上游的毒品大盤。

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(中時)

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