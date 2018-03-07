惠台是窮台？陸學者：有也是「窮盡台獨」

2018年03月07日 13:01 旺報 徐維遠

行政院長賴清德昨日表示，大陸推動31項惠台政策，最後目標都是併吞台灣；對此，大陸全國台研會理事鄭劍7日撰文表示，所謂「吸台」、「窮台」甚至「笨台」政策，實質是一些人冷戰思維、零和博弈觀念作怪的結果，大陸方面歷來是以長遠和戰略的眼光來看待與處理兩岸交流合作。他並稱，如果一定說大陸有「窮台」政策的話，那只會是「窮盡台獨活動空間」的窮台政策。

大陸環球網7日刊登鄭劍《惠台政策讓誰驚慌》一文，稱大陸推出31條惠台政策，在台灣引起巨大反響，民眾普遍歡迎，政壇正反兩方面的反應都很強烈；特別是台獨分子驚慌失措，說明政策切中要害。

文章稱，當前，由於民進黨當局不承認九二共識，兩岸經濟交流合作面臨很大困難，一些人主張，大陸方面應當出台相應顛覆性政策。而十九大報告卻明確指出，要加強兩岸經濟文化交流合作，「這等於明確否定了上述建議」。

鄭劍認為，不管報告所涵蓋的今後五年乃至更長一段時期兩岸關係風雲如何變幻，只要不惡化到導致對決的境地，大陸方面就不會對擴大兩岸經濟交流的政策做顛覆性調整。如果一定說會有變化的話，也是今後的兩岸經濟交流合作會更重視讓台灣民眾有獲得感，讓兩岸人民從中受益，讓反對台獨和支持統一的各種力量受到激勵。

文章指出，所謂「吸台」、「窮台」甚至「笨台」，實質是一些人冷戰思維、零和博弈觀念作怪的結果，他們往往把大陸看做敵人或對立面，認為大陸一切對台工作的出發點或落腳點就是「吞併」台灣、加害寶島、榨取島內民眾的利益。大陸方面每出台新的對台政策措施，他們下意識、習慣性地就從負面解讀，不假思索地用邏輯上成立、實際上根本錯誤的認識誤導視聽，極大扭曲島內部分民眾的大陸觀、中共觀、中國觀。

鄭劍說，難道兩岸對立真的對台灣有利嗎？難道非要走到冷戰、熱戰、刀兵相向那一步才懂得停止嗎？製造兩岸對立只對台獨有利，而且還是一定會導致其最終走向覆滅的一時之利。

他強調，如果一定說大陸有「窮台」政策的話，那只會是「窮盡台獨活動空間」的「窮台」政策，大陸方面會用政治、經濟、外交、軍事等手段大力圍剿台獨，遏制分裂勢力的活動空間。假如台獨分裂勢力非要與正義的力量狹路相逢的話，屆時後者必然會斷然出手，徹底、乾淨、不留後患地予以毀滅性打擊；到那時就不是「窮盡台獨」了，而是「斬盡台獨」，可謂之「斬獨」政策。

(旺報)