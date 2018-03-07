背包客震撼! JR東日本直接來台開分公司

圖為JR東日本的JAPAN RAIL CAFE。（擷取自JAPAN RAIL CAFE臉書）

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中時電子報
/綜合報導

台灣人遊日太夯，JR東日本看中龐大商機，直接來台開分公司！台灣民眾安排自由行，對JR東日本絕對不陌生，想在日本趴趴走，肯定要買JR PASS等套票，與其拱手讓代理商賺錢，不如在台灣自己賣。JR東日本新公司未來將做台客訪日服務，同時推廣集團內旅館、餐飲、便當與車站服務等事業。傳說中「JR東日本台灣支社」即將成真，立刻引爆哈日背包客熱議。

根據JR東日本公布的資料顯示，該公司此前已對台灣的「創造旅行社」出資49.0%，去年底又提高出資比例至66.7%。目的在提高經營參與後，可維持與日本航空（JAL）的合作關係，同時針對台灣市場的訪日旅客，將強鐵路周遊券、旅行商品的銷售，以及強化赴日旅遊宣傳。

JR東日本預計4月在台灣成立新公司，取名為台灣捷爾東事業開發股份有限公司，由石黑陽一出任董事長兼總經理，資本額約為1億日圓 (2700萬新台幣)。新公司為擴大事業，將開設訪日旅行服務，推廣日本各地的旅遊魅力，另外，也將提供JR東日本集團車站及周邊開發的技術，車站構內、車站便當、旅館等開發。

傳出JR東日本在台灣設立子公司消息，在背包客棧引起網友熱烈討論，有網友對捷爾東的名字覺得好笑；有人期待在台灣就可輕鬆買到JR各種周遊劵、套票；還有人想去打探JR咖啡店。

也有人天馬行空，各種不切實際幻想紛紛出籠。「以後官網一定會擺37萬的四季島團體行程」、「在北車賣限定駅弁」、「該不是瞄準台灣高鐵或阿里山森林鐵路的經營權吧？」

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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