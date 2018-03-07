愛因斯坦親筆信拍賣 以300萬落錘售出

愛因斯坦於1928年寫的親筆信，於以色列拍賣。（圖/路透社）

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中時電子報

據日本時報（Japan Times）報導，被視為20世紀最偉大的科學家、愛因斯坦（Albert Einstein）生前的親筆信件於以色列耶路撒冷（Jerusalem）進行拍賣，在多方競爭喊價下，最終以10.4萬美元（約302.8萬台幣）落錘售出。這是1928年人在柏林研究相對論（Theory of relativity）的愛因斯坦，寫給住在佛羅倫斯（Florence）學生皮切尼（Elisabetta Piccini）的信件，信尾附有他親筆簽名，讓這封信件的價值大大增加不少。

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被視為當代最偉大的物理學家、以相對論與質能等價公式（E = mc2）聞名於世的愛因斯坦，出生於德國烏姆，父母親屬於改革派的猶太人，從小在慕尼黑長大。17歲那年獲得蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zürich）批准，成為物理系的學生，並在此認識了未來的元配米列娃·馬利奇（Mileva Maric）。

一封由愛因斯坦寫給義大利學生皮切尼的信件。（圖/路透社）

取得瑞士國籍後，成為專利局的正式職員，他選擇繼續在蘇黎世大學攻讀博士，1905年取得博士學位，並同時在光電效應、布朗運動、狹義相對論、質量和能量關係四大領域中發表四篇重要論文，成為公認的物理學專家。

以相對論聞名於世的物理學家愛因斯坦。（圖/美聯社）

也因為名氣太大，讓愛因斯坦遺物經常成為國際拍賣的熱門產品。去年6月一封他與曾參與美國曼哈頓工程（Manhattan Project）的物理學家戴維·玻姆（David Bohm）來往的書信，長達3年的通信中，對於量子力學、猶太人前途、上帝等議題交換不少意見，這批信件也成為當時拍賣市場上炙手可熱的熱門商品，引起眾人注目。

(中時電子報)

文章來源：Einstein letter fetches $100,000 at Jerusalem auction

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