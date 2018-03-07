D社發威 朴信惠改口認戀小2歲崔泰俊

朴信惠稍早認戀小2歲崔泰俊。（圖／取自ssinz7、actorctj IG）

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中時電子報
朴信惠、崔泰俊約會畫面曝光。（圖／取自DISPATCH韓娛王微博）

28歲韓國女星朴信惠曾演出《Doctors》、《皮諾丘》，今(7日)上午傳出她與小兩歲男星崔泰俊熱戀，但朴信惠第一時間否認，稍早有韓國「國家狗仔隊」之稱的《Dispatch》丟出兩人去年約會鐵證，照片中崔泰俊對朴信惠母親十分恭敬，情侶間見家長的氣氛十分明顯，朴信惠才改口認戀。

朴信惠過去曾和李鍾碩、李洪基等人傳緋聞，但都不了了之，去年4月朴信惠被爆和崔泰俊海外旅行，5月兩人也曾一同出現在植物園，但兩人當時聲稱是朋友，否認交往，今韓媒報導，知情人指出，朴信惠和崔泰俊交往約一年多，都就讀中央大學戲劇系的兩人從前後輩關係進展為戀人，為避人耳目，大多在郊外或朴信惠在清潭洞的別墅裡約會，「崔泰俊的朋友都知情」。

對此，朴信惠方面一開始仍否認，稍早《Dispatch》爆出兩人去年8月在江南朴信惠父母所經營的飯店約會畫面，照片中可見兩人穿著情侶裝，崔泰俊也十分有禮貌地與朴信惠的母親互動，可見這段感情已獲得父母認可，朴信惠才鬆口承認交往。

朴信惠公司表示，跟本人確認後，作為好同事的兩人去年末開始交往，希望大家能給予支持，而崔泰俊也同步承認兩人去年底從同事升格為男女朋友，而崔泰俊過去曾演出《拜託了，媽媽》、《獄中花》，也曾參加《我們結婚了》和Apink尹普美配對。

(中時電子報)

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