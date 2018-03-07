花博周邊道路提升路平 洪慈庸爭取中央補助

立委洪慈庸（右二）邀集公路養護單位前往后里區內東路會勘，路面已有明顯龜裂破損。（王文吉攝）

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后里聯外交通要道「內東路」長達9年未進行路面品質改善，已有多處龜裂破損。（王文吉攝）
為改善花博展區附近路面品質，立委洪慈庸（左二）協助爭取交通部8000萬元補助。（王文吉攝）

為因應台中世界花博帶來的車流及觀光人潮，台中市政府規劃「提升道路品質建設」計畫，改善花博展區附近的道路品質，路平長度超過21公里。立委洪慈庸爭取交通部8000萬元補助，台中市養護工程處承諾，路平工程將在花博開幕前完成，以提升用路人行車安全。

洪慈庸邀集公路總局規劃組計畫科工程司張晨宇、二工處處長陳嘉盈、台中工務段段長郭純鑑、台中市養護工程處處長陳全成等人，上午前往內東路會勘，后里代區長張大春也到場關心用路需求。

廣福社區發展協會總幹事王文斌表示，內東路是后里聯外交通要道，台中市合併至今還未整修過，因路面品質不佳，過去造成多起交通事故。洪慈庸表示，台三線台中段為北台中重要道路，交通流量大，且多為公車、重型車輛行駛，路面已有多處龜裂、破損，影響市容及用路人安全，年底花博將登場，道路品質亟需改善。

為改善花博展區周邊道路品質，市府規劃浪漫台三線台中市2018花卉博覽會展場串連道路品質提升計畫，總經費1億6000萬元，洪慈庸成功爭取交通部8000萬元補助，路平工程包括路面排水坡度、孔蓋減量下地、AC路面品質改善，並納入道路景觀與人文地景規劃等，完工後可提升行車安全。

建設局第二大隊隊長葉行健說明，預計改善的道路範圍包括后里區內東路、寺山路及火車站旁、廣益巷及內東路廣益巷、九甲路及豐原區南坑巷、東陽路、坪頂巷等重要聯繫路段，路平長度超過21公里。

此外，洪慈庸也協助爭取潭子、大雅、神岡的道路路面改善維護2500萬元補助，包括潭子豐興路1段、仁愛路1段、大雅神林路1段、神岡豐洲路等。公路總局二工處長陳嘉盈表示，中央「前瞻基礎建設」提升道路品質計畫經費，共計補助台中市2億8450萬元，其中潭雅神后豐補助1億500萬元，希望市府如期如質將工程執行完畢。

(中時)

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