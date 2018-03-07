「水之意象」為原點！珠寶金工設計競賽預見未來

2018年03月07日 13:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

大小不一的橢圓彩色寶石鑲嵌在墨色瓦片，彷彿書法中綻放繽紛，透亮的水滴散透靈氣，讓這個別針更顯與眾不同；彷彿透明水母在深海求偶，柔軟觸角、輕盈舞姿，光彩奪目寶石讓皮製項鍊更顯優雅！細微珠寶藏有大工藝，獨特美感讓配戴者更有自信，達到真正的「畫龍點睛」

「第二屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽」開幕暨頒獎典禮，將展出60位得獎者之珠寶金工作品。「台灣珠寶金工創作協會」3月3日於國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館，公開宣布得獎作品，並舉行開幕暨頒獎典禮。

本次競賽作品的呈現，以水的意象為主題，參加者運用金工珠寶的技法結合知名珠寶專家尚虎公司所提供之寶石(玉髓)創作，設計出含有「水」意象的金工或珠寶的作品。水的意象可以是是江川大河，是清晨朝露，是淚光點點，鋼而穿岩破石，柔而潔心撫靈，如思緒無侷限之樣態形象，或洶湧、或靜謐，提供參賽者無限想像，主題意象鮮明、作品精彩可期。

台北分館館長頒獎給得獎者。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

「台灣珠寶金工創作協會」為台灣知名珠寶金工藝術大師們所組成團體，致力於提倡金屬工藝的延續與傳承。成員中包含任職於各大專院校教授、擁有個人工作室的專業創作者、珠寶設計師，以及在各個金工工藝領域裡專注創作的工藝家們，創作類型包含金工首飾與金屬器物。

協會自西元1999年成立迄今，累積了眾多珠寶金工創作界的傑出人才及能量，所有會員的共同點是不斷的創作，精益求精。自楊彩玲理事長接任以來，致力於將台灣當代珠寶金工推向國際舞台，故舉辦「TJDMA國際珠寶金工設計競賽」，除了為台灣拔擢新秀人才外，更期待在此領域創造更廣的國際發展空間。此次之展覽，為台灣珠寶金工創作協會主辦之競賽成果發表會暨公開展覽。

台灣珠寶金工創作協會致力提倡金屬工藝的延續與傳承，期望能提供青年學子與珠寶業界一個交流的平台與管道，鼓勵金工珠寶人才投入原創設計與手工製作，提升藝術價值與創作能量，故特舉辦此國際珠寶金工設計競賽成果展出，廣邀各界設計師、青年學子、學校老師共襄盛舉，期望為國內精工珠寶設計界盡一份心力。

學生組第一名：賴家君〈水中舞者〉設計圖稿。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

第二屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽成果展

展期：2018年03月03日至04月08日

時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館；國定例假日除外)

地點：台北當代工藝設計分館9樓（台北市中正區南海路41號）

(中時電子報)