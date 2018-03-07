2018燈會節目精彩動人心 詩人渡也做詩送縣府

西班牙反向垂直舞團在半空中的演出令人嘆為觀止，連詩人渡也也創作《故宮南院在跳芭蕾舞》詩作留念。（呂妍庭翻攝）

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西班牙反向垂直舞團在半空中的演出令人嘆為觀止，連詩人渡也也創作《故宮南院在跳芭蕾舞》詩作留念。（呂妍庭翻攝）

由嘉義縣主辦的2018台灣燈會有許多精彩的節目，詩人渡也日前逛燈會，在故宮南院欣賞完「西班牙反向垂直舞團」的表演後，除在臉書讚嘆演出讓他嘆為觀止，也寫下《故宮南院在跳芭雷舞》的詩作送給嘉義縣政府，勾起民眾的回憶。

西班牙反向垂直舞團融合了數位藝術、劇場、芭蕾、現代舞等多項藝術發展出的「垂直舞蹈」，舞者吊掛在距離地面30公尺的牆面上，除抵抗地心引力和戶外不確定天候因素，也透過專業表演征服觀眾，民眾在舞者下方，能夠看到舞者腳尖與施力點間的距離，才有躺著看表演的「貴賓席」產生，有別一般以坐或站看表演的傳統模式，雖然演出已結束，看過的民眾仍津津樂道。

在嘉義出生長大的渡也，離鄉求學後生活重心一度轉往他鄉。嘉義縣政府文化觀光局2013年邀請他到梅山太和的茶園踏查，打開了他探尋故鄉的出口，這幾年，渡也夫婦踏遍嘉縣各鄉鎮，把嘉義的人、文、地、產、景，都寫進他的詩，讓讀者也從他的文學認識嘉義，這回他又創作《故宮南院在跳芭雷舞》，不只勾起民眾的回憶，也創造外界對演出的想像。

渡也說，燈會場地遼闊，雖然走得有些累，卻不會因為擁擠而煩躁，且藝術性、科技性的作品超越以往燈會，加上表演打破藩籬與限制，是真正的炫目璀璨，尤其24天的燈會，每隔幾天就能推陳出新，讓他不禁佩服燈會團隊的企劃力與執行力，才會特別寫下《故宮南院在跳芭蕾舞》詩作，送給嘉義縣政府及2018臺灣燈會。

(中時)

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