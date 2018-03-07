潑漆外一章 警增勤務守蔡英文父墓園

獨派團體228潑漆，為防報復事件，新店警分局派警力看守蔡英文父親蔡潔生墓園。(資料照，葉書宏攝)

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獨派青年團體上月28日闖入桃園慈湖，朝故總統蔣中正陵寢潑灑紅漆，為了防範報復事件發生，本月1日起，新店警分局編排勤務，每日派駐警力看守總統蔡英文父親蔡潔生墓園，引起基層警怨聲四起。

台北市前議員、中華統一促進黨捍衛隊隊長李承龍，3日疑因不滿獨派潑漆，闖入蔡潔生墓園開直播，被新店警方帶返派出所，訊後請回。新店警分局偵查隊及其他市區所為防報復事件發生，7日下來派出50以上警力，輪流站崗看守蔡潔生墓，攔查可疑車輛。

一名曾任偵查隊長的退休警官，不捨員警增添職務，昨(6日)在臉書貼文表示，日前從烏來回程山路上，行經一處大墓園時被警員攔下，帶點尷尬的說「不好意思執行酒駕」，退休警說「挺辛苦的一個人執勤」，員警則笑笑表示沒什麼。

「一看就知是怎麼回事！」退休警忿忿不平說，「真的不捨啊，幾個屁孩亂潑油漆，就害這轄區警察增添一堆無謂的勤務，還不知要守到何時呢！」退休警還說，這社會就像潑漆後記者會的國旗一般，硬生生的被撕裂成兩半了。

對此新店分局表示，日前接獲青潭寶塔公司來函表示，因應清明假期即將來臨，有些民眾會提前來掃墓，且先前有掃墓民眾反應東西遭竊，希望警方加派人力在附近疏導和注意不明人士。此外，本月3日前台北市議員、中華統一促進黨捍衛隊隊長李承龍帶人到蔡潔生墓園外觀望，基於以上2個理由，新店警方編排勤務防止滋擾事件發生。

據悉，新店分局偵查隊自3月1日起，每日日間編排2員在蔡潔生墓園周邊巡邏，另派出所日夜各2員在路口攔查可疑車輛，部分基層員警抱怨，警察竟淪為保全去看守墓園。新店分局表示，今日起已縮小巡邏編制為日夜各2員。

(中時電子報)

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