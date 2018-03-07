婦聯會自殺式資產全捐國庫？雷倩：辜家其他人縝密規劃

婦聯會主委雷倩。(中時資料照)

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婦聯會前主委辜嚴倬雲，呼籲婦聯會385億元資產全捐國庫。婦聯會主委雷倩今說，此舉等於組織完全解散，絲毫沒有提及「公益精神延續、過去名譽保護、會務運作自主」等去年辜媽媽主持行政契約談判時的重點。

雷倩稍早在臉書發文，指辜媽媽在媒體提出自殺式資產全捐國庫建議，這不符辜媽媽的主張，跟隨辜嚴最久的同仁都深信，全捐國庫的建議絕對是辜家其他人的縝密規劃。

婦聯會前主委辜嚴倬雲。（中時資料照）

雷倩說，很多人來警告婦聯會，財團的政商關係、媒體公關、及龐大的律師團，都不是婦聯會小蝦米能夠面對的；他們有能力高層溝通私下協商、製造輿論顛倒是非、更有能力設計斷點操控司法。

雷倩表示，可以協助婦聯會打「撤銷附隨組織認定」訴訟、爭取資產「不是不當黨產」的170箱相關資料，黨產會昨天告訴媒體，辜家劉姓員工坦承用三台機器、兩週時間碎掉了。

「我為婦聯會的員工感到不捨，她們兢兢業業卻被財團推為替罪羔羊。為在第一線從事慈善公益的義工志工們感到不捨，她們只求奉獻卻成為政黨鬥爭的棋子」，雷倩說。

以下為雷倩臉書全文：

3/7 很多人來警告婦聯會，財團的政商關係、媒體公關、及龐大的律師團，都不是婦聯會小蝦米能夠面對的。他們有能力高層溝通私下協商、製造輿論顛倒是非、更有能力設計斷點操控司法。

可以協助婦聯會打「撤銷附隨組織認定」訴訟、爭取資產「不是不當黨產」的170箱相關資料，黨產會昨天告訴媒體，辜家劉姓員工坦承用三台機器、兩週時間碎掉了。（3/7自由時報網路版）

回想十二月到一月的大逆轉，真相逐漸浮現，雖然會裡同仁想不出究竟為了什麼。

我為婦聯會的員工感到不捨，她們兢兢業業卻被財團推為替罪羔羊。為在第一線從事慈善公益的義工志工們感到不捨，她們只求奉獻卻成為政黨鬥爭的棋子。

還好公道仍存在善良百姓心中。感謝近日來許多到婦聯會門口繫絲帶簽名的朋友們，您們用行動紀念婦聯會曾經肩負的愛國敬軍扶幼濟貧使命，與台灣那段風雨飄搖時期的歷史記憶！

最近辜媽媽在媒體提出自殺式的資產全捐國庫建議，等於組織完全解散，絲毫沒有提及「公益精神延續、過去名譽保護、會務運作自主」等去年辜媽媽主持行政契約談判時的重點。跟隨她最久的同仁都深信，現在的建議絕對是辜家其他人的縝密規劃。JL

(中時電子報)

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