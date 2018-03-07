因《慾望城市》走紅 「米蘭達」辛西亞欲角逐紐約州長

2018年03月07日 13:52 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，曾因飾演熱門影集《慾望城市》（Sex and the City）中的米蘭達（Miranda Hobbes）走紅、美國女星辛西亞·尼克森（Cynthia Nixon）傳出新動向，她有意挑戰現任紐約州州長安德魯·古莫（Andrew Cuomo），參加下一屆民主黨紐約州初選。

美媒傳聞指出，辛西亞招攬兩名曾替紐約市長白思豪（Bill de Blasio）輔選的大將，加入自己的選舉團隊。對此傳聞，她的發言人里貝卡（Rebecca Capellan）則表示，「目前都仍在評估中，一旦確定，會在適當的時機向大眾宣布。」

HBO影集《慾望城市》四大女主角：（由左至右）辛西亞、莎拉·潔西卡·帕克、金·凱特羅和克莉絲汀·戴維斯。（圖/美聯社）

現年51歲的辛西亞，出生於美國紐約市，父親華特是名記者、母親安諾爾則是名演員，父母在她6歲那年離異，她大學進入紐約名校- 私立巴納德學院（Barnard College）就讀。受母親影響，12歲就踏入影劇界，曾在電視、電影上演出，也曾參與百老匯（Broadway）表演，擔任《費城故事》（The Philadelphia Story）的一角。

從1998年接演影集《慾望城市》，出演一名名校畢業的律師米蘭達，讓她因此走紅且獲得艾美獎（Emmy Award）的肯定。與前男友丹尼·摩茲（Danny Mozes）育有一子一女，2003年分手後，辛西亞選擇與陪伴她治療癌症的女友克莉絲汀·馬里諾尼（Christine Marinoni）廝守，兩人在2012年登記結婚。

不過，對於出生政治世家的州長古莫來說，辛西亞的挑戰並不會嚇跑他。父親馬力歐·古莫（Mario Cuomo）就曾擔任12年紐約州州長，古莫自己也曾在柯林頓（Bill Clinton）時期入閣，擔任住房與城市發展部長一職，並曾擔任紐約州檢察總長等職務。目前已二連任的他，似乎也想仿效父親的軌跡，繼續連選第三任期。當被問到辛西亞的挑戰時，他只淡淡地回應，「選與不選都是個人選擇，未來就交給時間和過程去決定。」

(中時電子報)